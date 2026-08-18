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Apartamentos en venta en Islas Baleares, Španjolska

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Santa Ponsa
23
Palma de Mallorca
15
Andrach
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86 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Talaies de Canyamel by TM está ubicado en Canyamel (Capdepera), a tan solo 150 metros de Pla…
$504,899
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Apartamento en Menorca, Španjolska
Apartamento
Menorca, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubre el encanto de vivir costero con nuestros modernos apartamentos de dos y tres dormit…
$286,034
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Estudio 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Estudio 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$661,569
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Apartamento 2 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 10
Apartamentos en Baleares
$697,660
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Apartamento 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Descripción del objeto: Presentando un exclusivo apartamento ático de tres habitaciones, que…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$536,208
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 2
Apartamentos en Baleares
$1,15M
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Ático Ático en Palma de Mallorca, Španjolska
Ático Ático
Palma de Mallorca, Španjolska
Área 280 m²
Ático en Baleares
$3,84M
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Apartamento 3 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Piso 14
Apartamentos en Baleares
$990,002
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Apartamento 2 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Apartamentos en Baleares
$697,660
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Apartamento 2 habitaciones en Islas Baleares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 101 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un apartamento duplex único de tres habitaciones que …
$713,581
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Apartamento 2 habitaciones en Islas Baleares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 89 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un amplio apartamento en planta baja con un diseño de…
$793,502
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Apartamento 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,15M
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Estudio 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Estudio 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$535,008
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamentos en Baleares
$1,04M
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Ático Ático 2 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Ático en Baleares
$1,65M
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Ático Ático 4 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ático en Baleares
$2,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Apartamentos en Baleares
$873,531
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Apartamento 3 habitaciones en Cala Fornells, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cala Fornells, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Apartamentos en Baleares
$693,002
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Apartamento 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Talaies de Canyamel by TM está ubicado en Canyamel (Capdepera), a tan solo 150 metros de Pla…
$581,329
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Apartamento 2 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$799,037
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Ático Ático 3 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Talaies de Canyamel by TM está ubicado en Canyamel (Capdepera), a tan solo 150 metros de Pla…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Bendinat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos en Baleares
$1,28M
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Ático Ático 2 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Ático en Baleares
$2,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Apartamentos en Baleares
$1,22M
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Elm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Elm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Eclipse es un desarrollo exclusivo de 20 apartamentos en San Telmo, un pueblo con mucha hist…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
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Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Islas Baleares, Španjolska
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Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 101 m²
Descripción del objeto: Para aquellos que buscan una experiencia de vida superior en uno de …
$666,770
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Tipos de propiedades en Islas Baleares

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2 habitaciones
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4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Islas Baleares, Španjolska

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