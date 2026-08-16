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Apartamentos en venta en Comunidad de Madrid, Španjolska

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Madrid
197
Alcobendas
7
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207 propiedades total found
Apartamento en Aranjuez, Španjolska
Apartamento
Aranjuez, Španjolska
$260,044
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Agencia
International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Este apartamento con acabado exterior se encuentra en el corazón de Prosperidad y ofrece la …
$645,486
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Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
This elegant corner townhouse in El Soto de la Moralejar is located in a private residential…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
Esta propiedad, la primera de nuestra colección exclusiva, encarna el carácter único, la luz…
$3,85M
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Apartamento 5 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 411 m²
This stunning 411m² townhouse spans three levels and perfectly combines timeless design, hig…
$1,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
This 134 m2 interior apartment is located on the fourth floor of a building dating from 1950…
$1,85M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Situado en el corazón de Chambury, uno de los barrios más característicos y tradicionales de…
$1,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 165 m²
This magnificent duplex, located on the third floor of a modern and elegant building in one …
$1,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 45 m²
Apartment on the 4th floor in a building built in 1928 with elevator and concierge, located …
$756,553
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 142 m²
Situado en la octava planta de un edificio representativo en el Paseo de la Castellana, este…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 124 m²
This furnished apartment is located on the second floor of a classic 1950s building with ele…
$1,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 46 m²
Ground floor apartment in the Arapiles area of Chamberi, Madrid. Area 60 m² (cadastral …
$639,981
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 50 m²
Renovated apartment of 50 m² in the Lista area of Madrid. Ground floor, building built …
$734,404
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
Esta casa en una de las zonas más prestigiosas de Madrid es la combinación perfecta de estil…
$972,924
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Apartamento 5 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 235 m²
This residence is located on the second floor of a building built in 1957, built in the Sala…
$3,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Located on the ground floor of a well-maintained 1983 building with a lift and concierge ser…
$1,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
Este apartamento recientemente renovado se encuentra en la prestigiosa zona de Lista, en la …
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 217 m²
This impressive ground floor apartment is located in a private residential complex in La Mor…
$1,56M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 105 m²
Located at: Nunez de Balboa, 57, Recoletos-Salamanca district, Madrid. Apartment area: is…
$2,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 44 m²
Apartment on the second floor in a building built in 1928 with an elevator and concierge. …
$791,525
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Apartamento 3 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 210 m²
This stunning corner townhouse in El Soto de la Moraleja is an ideal home for families. It i…
$1,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 96 m²
Este luminoso apartamento con ventanas orientadas al este se encuentra en la quinta planta d…
$1,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
This apartment, located on Calle Alcalde Sainz de Baranda in the Retirona district of Ibiza,…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Esta propiedad de 84 m2 (según el catastro) se encuentra en un edificio clásico en una de la…
$1,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 110 m²
Elegancia y luz en el corazón de MadridEn una de las zonas más privilegiadas del centro de M…
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 128 m²
This cadastral apartment of 161 m2 is located on the second floor of a building built in 196…
$2,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 86 m²
Apartment of 142 sq.m., located in the List area of ​​Madrid's Salamanca quarter. Located…
$2,07M
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Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
This townhouse with an area of 250 m² with the possibility of expansion is located in a conv…
$1,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este ático con una superficie de unos 118 m2 está completamente reformado y amueblado con mu…
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
This apartment is located on Calle Alcantara, in the Lista district of Madrid, in the Salama…
$1,74M
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Tipos de propiedades en Comunidad de Madrid

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1 habitación
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3 habitaciones
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