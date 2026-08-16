Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Santa Cruz de Tenerife
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

;
Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
San Miguel de Abona
14
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
365 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Un complejo único en construcción, situado en primera linea frente al mar en el sur de Tener…
$1,20M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Cabezo, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Cabezo, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
VYM Canarias presenta esta propiedad en el nuevo proyecto residencial Carena Waves, situado …
$397,832
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
En venta hay un apartamento ubicado en la zona de Los Cristianos. El apartamento consta de: …
$279,909
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Apartamento único en la ciudad de Palm Mar, en el complejo Bahía de Los Menceyes, situado a …
$373,212
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Estudio en venta en San Eugenio Bajo en el complejo Ocean Park. Sala de estar, cocina americ…
$157,449
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
En relación con la expansión se traspasa, un negocio operativo moderno y rentable. Es un Cen…
$53,481
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Estudio con terraza, garaje y piscina en Residencial El Camisón, Playa de las Américas. Est…
$305,717
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo El Caribe, ubicado en la zona de…
$163,164
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Se vende un hermoso apartamento con vista al mar en la zona de Torviscas Alto. Ubicado en el…
$200,601
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento en venta, situado en el complejo Rocas del Mar, en la zona Costa Del Silencio. …
$150,451
Dejar una solicitud
Apartamento en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento
Puerto de la Cruz, Španjolska
Venta de un moderno apartamento en la costa norte de Tenerife, en la prestigiosa zona turíst…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
En venta ático con 2 dormitorios en el complejo Tenerife Royal Garden, Las Americas. El átic…
$687,526
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En venta un acogedor apartamento con 1 dormitorio, baño y terraza con vistas al mar. Superfi…
$334,724
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamento en venta en Adeja, La Postura. Consta de 1 dormitorio, salón, 1 baño. Superficie…
$145,786
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El apartamento en el complejo Tajinaste, Las Américas con un dormitorio, un baño, con una su…
$195,936
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en La Caleta. El apartamento consta de: 1 dormi…
$431,526
Dejar una solicitud
Apartamento en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento
Puerto de la Cruz, Španjolska
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Venta apartamento con vistas a la montaña, que se encuentra en el Residence Diana, Buzanada,…
$173,777
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Área 110 m²
En venta es un hermoso apartamento con piscina en el complejo y un jardín. Apartamento de do…
$449,020
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
En venta hay un ático ubicado en la residencia de Sonia, Callao Salvaje. Superficie: 120 m2.…
$367,380
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
En el corazón de la Costa de Adeje, Playa Paraíso se encuentra Residencial Abora. Un complej…
$652,436
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Área 54 m²
Apartamento de un dormitorio, en el complejo Caribe, Playa de Las Americas. Consta de un hal…
$163,280
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Acogedor apartamento de renovación de una habitación situado en la zona de Los Cristianos de…
$160,948
Dejar una solicitud
Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Se vende estudio en el complejo El Drago en Costa del Silencio, una pequeña ciudad costera e…
$93,186
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir uno de los apartamentos más bonitos de la prestigio…
$422,678
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en venta en Palm Mar con vistas al jardín. Consta de: 1 dormitorio, baño, salón,…
$186,606
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Venta es un apartamento doble, que se encuentra en la zona de Los Cristianos. El apartamento…
$309,066
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Island Village, San Eugenio Alto…
$290,405
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento en venta en Callao Salvaje - en una zona tranquila en el sur de la isla de Tener…
$174,943
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Santa Cruz de Tenerife

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir