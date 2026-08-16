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Apartamentos en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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áticos
57
1 habitación
69
2 habitaciones
189
3 habitaciones
139
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404 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, este conjunto residencial ofre…
$372,348
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios para Confort y Estilo en San Javier a Solo 750 m de la Playa U…
$328,359
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$265,106
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, en San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo re…
$491,233
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) cerca de la …
$333,579
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Este nuevo complejo residencial ofrece una selección exclusiva de apartamentos de 2 dormitor…
$320,631
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamentos Modernos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Aptos para alquiler Turístico en San …
$244,906
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Estos nuevos edificios están diseñados con énfasis en calidad, comodidad y eficiencia energé…
$310,922
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubre la exclusiva venta de 44 apartamentos situados en una de las zonas más buscadas de …
$212,559
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ofrecemos una selección de nuevos apartamentos a pocos pasos del mar, caracterizados por amp…
$321,209
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística cerca de la playa en Lo Pagán, San…
$301,517
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$299,700
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta a 200 m de la playa en Lo Pagan Apartamentos mo…
$325,200
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Estos alojamientos tienen un diseño moderno y un concepto de espacio abierto, incluyendo 1 a…
$346,637
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios cerca de la Playa en San Pedro del Pinatar Ubicada en…
$326,135
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, San Pedro del Pinatar, esta nueva casa ofrece un…
$936,232
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Ubicados en San Pedro del Pinatar, estos exclusivos bungalows ofrecen una experiencia de vid…
$368,888
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios para Confort y Estilo en San Javier a Solo 750 m de la Playa U…
$293,177
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Elegante apartamento en la planta baja con 2 terrazas y acceso a la piscina comunitaria, sit…
$301,444
VAT
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Situado en el encantador Murcia, en la ciudad de San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo …
$312,077
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios cerca de la Playa en San Pedro del Pinatar Ubicada en…
$384,373
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Apartamentos de nueva construcción a solo 100 m de la playa en Lo Pagán, San Pedro del Pinat…
$1,13M
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Ubicado en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, este conjunto residencial ofre…
$350,554
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Situado en la encantadora región de Murcia, en San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo re…
$277,402
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo de 44 apartamentos situados en una de las zonas más bus…
$287,689
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 2/4
Atractivo apartamento en la planta media con terraza privada y piscina comunitaria en la ter…
$268,623
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Ubicada en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, esta exclusiva colección de 10 …
$345,826
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Apartamento 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este conjunto residencial ofrec…
$311,599
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Situated in the charming town of San Pedro del Pinatar, these townhouses offer a unique oppo…
$447,322
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamentos Modernos de 1 y 2 Dormitorios en San Pedro del Pinatar con Piscina Comunitaria …
$280,477
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