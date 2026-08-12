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Apartamentos en la montaña en venta en Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 4
Propiedades Urbanas Sostenibles con Grandes Terrazas en San Pedro, Marbella Estas nuevas pro…
$542,090
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Ático Ático 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Ático en venta en el moderno y exclusivo complejo residencial La Tejita, ubicado a pocos met…
$397,832
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 4
Pisos en un Complejo Social en Mijas dentro de un Entorno Natural entre Verdes Los pisos est…
$405,477
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 3
Apartamentos frente al golf con amplias terrazas en Mijas Los apartamentos están situados en…
$737,369
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Precioso apartamento en planta baja con piscina, zona de juegos y elegantes áreas verdes aja…
$269,307
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Ático Ático 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$646,772
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamento en Málaga en venta cerca de Marbella y las playas de Puerto Banús Ubicada en la …
$1,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$867,835
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 4
Magnificas Propiedades con Vistas en una zona privilegiada de Marbella Esta promoción de obr…
$686,261
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 2/3
Pisos en Exclusivo Complejo con Amplios Jardines Tropicales en Estepona Los pisos con amplia…
$1,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos Contemporáneos con Vistas al Mar y a la Montaña en Mijas Mijas es una de las zo…
$466,950
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Apartamento 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Lujo con Acceso a Laguna Artificial con Playa en Casares Este proyecto está …
$811,054
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Presigiosos apartamentos con vistas panorámicas en Mijas, Málaga Mijas es uno de los lugares…
$562,661
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en Complejo con Piscina en la Azotea en Marbella Los apartamentos están situado…
$536,744
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Piso 1
Apartamentos en Venta Cerca de la Costa en Estepona Estepona es uno de los destinos más codi…
$2,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Lujo con Acceso a Laguna Artificial con Playa en Casares Este proyecto está …
$945,650
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dúplex refinado en la planta baja con patio privado, acceso a la piscina y paseo marítimo, s…
$334,241
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$832,258
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Estilo Cerca del Mar en Fuengirola Costa del Sol Fuengirola es un destino t…
$1,97M
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Apartamento 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1
Apartamento fabuloso con amplias terrazas privadas, acceso a un spa e instalaciones deportiv…
$749,404
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/3
Apartamento en planta baja de alta gama con gran terraza jardín y una hermosa vista al mar u…
$836,168
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$838,713
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/3
Maravilloso apartamento con terraza cerca de la playa en un exclusivo residencial que ofrece…
$521,378
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 1/3
Amplio apartamento familiar en planta intermedia de un complejo de lujo con piscina comunita…
$540,926
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 6
Inmueble con Diseño Espacioso en Zona Privilegiada de Mijas Costa La propiedad se encuentra …
$381,131
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de alta gama cerca del golf y la playa en una de las mejores zonas de Mijas Est…
$648,283
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