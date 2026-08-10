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Apartamentos en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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1 472 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
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Apartamento 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 4 camas · 2 baños · 145 m2 constru…
$676,767
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Apartamento 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Elviria. 3 dormitorios · 2 baños · 132 m2 construid…
$575,990
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 3 baños · 270 m2 c…
$1,90M
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Ático de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 96 m2 construidos. P…
$947,791
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 2 baños · 118 m2 c…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 2 dormitorios · 2 baños · 234 m2 c…
$802,230
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en La Dama de Noche-La Alzambra. 2 camas · 2 baños · 8…
$520,129
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 76 m2 construidos…
$593,241
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 dormitorios · 2 baños · 1…
$687,726
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 110 m2 constru…
$547,740
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 2 dormitorios · 2 baños · 85 m2 co…
$556,367
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Ático de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 2 baños · 109 m2 constru…
$945,572
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Reserva de Marbella. 2 camas · 2 baños · 100 m2 con…
$414,389
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Apartamento 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Ático de 3 dormitorios en venta en Elviria. 3 dormitorios · 3 baños · 137 m2 construidos. Pr…
$473,258
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 88 m2 construi…
$514,309
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 113 m2 constru…
$686,801
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 2 camas · 2 baños · 88 m2 c…
$600,990
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en La Campana. 3 dormitorios · 2 baños · 96 m2 constru…
$541,974
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 cama · 1 baño · 77 m2 con…
$271,258
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 104 m2 constru…
$865,716
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Los Monteros. 4 camas · 3 baños · 186 m2 construido…
$3,62M
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 2 camas · 2 baños · 154 m2 constru…
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Ático de 3 dormitorios en venta en Elviria. 3 dormitorios · 3 baños · 177 m2 construidos. Pr…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Ático de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 3 baños · 397 m2 constru…
$2,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Los Monteros. 2 camas · 2 baños · 140 m2 construido…
$2,60M
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Apartamento 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 361 m²
ático de 5 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 5 camas · 4 baños · 361 m2 construidos. …
$3,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Los Monteros. 2 camas · 2 baños · 88 m2 construidos…
$1,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construido…
$739,739
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Apartamento 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Elviria. 3 dormitorios · 2 baños · 106 m2 construid…
$461,144
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Apartamento 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Elviria. 3 dormitorios · 2 baños · 133 m2 construid…
$425,932
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Tipos de propiedades en Marbella

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2 habitaciones
3 habitaciones
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