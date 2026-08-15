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Apartamentos en venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
23
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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66 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325,236
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$300,177
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Apartamento 1 habitacion en Canyelles, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lloret de Mar es una zona tranquila, ideal para una…
$117,443
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$594,440
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$571,349
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$507,866
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692,431
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451,840
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$669,459
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$325,615
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$473,238
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$348,441
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 2 …
$588,669
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Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
$334,377
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Apartamento 2 habitaciones en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$588,662
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$894,536
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Apartamento 1 habitacion en el Port de la Selva, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
el Port de la Selva, Španjolska
Dormitorios 1
Área 64 m²
Exclusivo complejo residencial situado en la prestigiosa zona de La Cala de Mijas, junto a L…
$630,710
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Ático Ático 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$565,635
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$325,236
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$389,204
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Apartamento 1 habitación en Castell dAro, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/3
Presigioso apartamento  que consta de salon comedor con balcon y cocina equipada abierta, 1 …
$340,505
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Apartamento 4 habitaciones en Torre Valentina, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torre Valentina, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Amplio apartamento con vistas al mar en Sant Antonio de Calonge, a pocos minutos de la playa…
$768,497
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Apartamento 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Apartamentos Nuevos y Modernos Cerca de la Bahía de Sa Riera en Begur Perfectamente ubicados…
$811,866
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Apartamento 3 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Este prestigioso apartamento cuenta con un salón-comedor con balcón y una cocina americana t…
$681,002
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Apartamento 2 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/3
Prestigioso apartamento que consta de salón-comedor con balcón y cocina americana equipada, …
$888,765
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Apartamento tras renovación en la zona Fenals de Lloret de Mar.Total área de 74 metros cuadr…
$278,833
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Apartamento 2 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gerona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Este apartamento en el centro destaca por su estilo moderno y excelente conexión con la natu…
$454,631
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Tipos de propiedades en Gerona

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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