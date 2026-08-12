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Apartamentos en venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
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Fuengirola
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
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Apartamento 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 4 camas · 2 baños · 145 m2 constru…
$676,767
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$650,053
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Apartamento 2 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 2 dormitorios · 2 baños · 81 m2 …
$807,934
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 3 dormitorios · 2 baños · 161 m2 const…
$843,765
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construido…
$739,739
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 191 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Cerrado del Aguila. 4 cama · 191 m2 construidos. Pr…
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en El Chaparral. 3 dormitorios · 2 baños · 95 m2 const…
$807,934
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Pueblo. 3 dormitorios · 2 baños · 186 m…
$687,726
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Los Naranjos de Marbella. 3 dormitorios · 2 baños · 151 m…
$633,888
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Apartamento 2 habitaciones en Málaga, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Málaga - Centro. 2 dormitorios · 2 baños · 104 m2 c…
$841,674
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Apartamento 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en La Duquesa. 3 dormitorios · 2 baños · 125 m2 constr…
$802,464
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Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en La Duquesa. 2 cama · 1 baño · 82 m2 construidos. Pr…
$444,964
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Calahonda. 2 camas · 2 baños · 87 m2 construidos. P…
$444,964
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$614,260
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Apartamento 1 habitacion en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
ático de 1 dormitorio en venta en Benalmadena Costa. 1 cama · 1 baño · 54 m2 construidos. Pr…
$345,676
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en El Pinillo. 3 dormitorios · 2 baños · 149 m2 constr…
$416,103
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Apartamento 1 habitacion en Mijas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Mijas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Calahonda. 1 cama · 1 baño · 49 m2 construidos. Pres…
$305,581
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Apartamento 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Ático de 3 dormitorios en venta en Alhaurín el Grande. 3 dormitorios · 2 baños · 124 m2 cons…
$402,964
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Torrequebrada. 3 dormitorios · 2 baños · 175 m2 con…
$559,993
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Apartamento 1 habitacion en Mijas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Mijas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Calahonda. 1 cama · 1 baño · 46 m2 construidos. Pres…
$357,127
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Apartamento 4 habitaciones en Málaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Málaga Centro. 4 dormitorios · 2 baños · 177 m2 con…
$788,745
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Los Arqueros. 3 dormitorios · 2 baños · 128 m2 cons…
$529,718
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Pueblo. 3 dormitorios · 2 baños · 130 m…
$460,695
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Altos de los Monteros. 3 dormitorios · 2 baños · 95…
$675,455
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en La Campana. 3 dormitorios · 2 baños · 96 m2 constru…
$541,974
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Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en San Luis de Sabinillas. 2 camas · 2 baños · 78 m2 c…
$333,686
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 dormitorios · 2 baños · 1…
$687,726
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Dúplex de 3 dormitorios en venta en La Quinta. 3 dormitorios · 3 baños · 167 m2 construidos.…
$923,518
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Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Manilva. 2 camas · 2 baños · 65 m2 construidos. Pre…
$381,428
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Torreblanca. 3 dormitorios · 2 baños · 85 m2 constr…
$576,765
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