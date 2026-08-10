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Apartamentos en venta en Barcelona, Španjolska

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243 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Descripción del objeto: En el prestigioso complejo residencial Res. Las Filipinas, ofrecemos…
$323,110
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Exclusivo ático en Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Situado en la planta superior …
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Apartamento en un nuevo complejo residencial en construcción en el distrito elite de Sarria …
$1,17M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 67 m²
Luz, espacio y armonía con la naturalezaEste complejo residencial ofrece un espacio moderno …
$457,708
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 65 m²
Apartamento en Nou de la Rambla, 128, Barcelona. El luminoso apartamento de 3 dormitorios y …
$445,972
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Apartamento 6 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Apartamento reformado en venta en Pedralbes!Situado en la tercera planta con ascensor, en un…
$3,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos un moderno apartamento junto al mar en el nuevo complejo re…
$350,511
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Área 255 m²
Si usted está dispuesto y capaz de invertir en longevidad y bienestar para usted y su famili…
$2,90M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento con vistas al mar y a la ciudad en uno de los mejores complejos de Diagonal Mar …
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
Apartamento en el barrio del Eixample de Barcelona. Situado en un antiguo edificio de estilo…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Cugat del Valles, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Cugat del Valles, Španjolska
Dormitorios 3
Área 121 m²
Apartamento-duplex en Sant Cugat de Bayes. El área total es de 121 metros cuadrados. El apar…
$668,958
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
São Boi de Llobregat, situado a solo 15 km del centro de Barcelona y a 6 km del aeropuerto d…
$489,700
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 147 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos apartamentos exclusivos junto al mar en la zona residencial…
$300,275
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
El apartamento está en excelente estado en el distrito de Elite Pedralbes de Barcelona. La ú…
$1,46M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 223 m²
Atico dúplex con vistas al mar y la ciudad en uno de los mejores complejos del distrito Diag…
$2,93M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
En el centro de Barcelona, a pocos pasos del Paseo de Gracia y rodeado por el encanto del ba…
$727,639
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 123 m²
Nuevo complejo residencial de 15 apartamentos en el distrito de San Andreu. Varios diseños v…
$643,632
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Apartamento 7 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 7 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 355 m²
Atiko en el distrito elite de Sant Gervasi-Galvan ciudad de Barcelona. El edificio del famos…
$2,52M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Situado en la calle peatonal renovada y exclusiva Concel de Sainte, a solo una cuadra del Pa…
$2,72M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca de Passeig de Gràcia y los Edificios de Gaudí en Barcelona El Eixample es…
$993,329
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Apartamento 4 habitaciones en Castellbisbal, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Castellbisbal, Španjolska
Dormitorios 4
Área 115 m²
Apartamento en Castelbisbal en la provincia de Barcelona. El área total es de 115 metros cua…
$286,709
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Apartamento 4 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 4
Área 120 m²
Descripción del sitio: En la popular zona de Playa Flamenca, en el corazón de Orihuela Costa…
$561,160
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Apartamento 3 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
Este complejo residencial se crea con énfasis en la comodidad y la amabilidad ambiental, que…
$504,221
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Apartamento con terraza en Finca Regia en la zona de Sant Gervasi – Galvany.Apartamento en v…
$1,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 134 m²
Atiko en el distrito de Poblenou de Barcelona. Distancia al centro de Barcelona 15 minutos e…
$2,22M
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 455 m²
Unico apartamento en venta en la famosa Avenida Pau Casals con vista al Parque Turo!Actualme…
$5,18M
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 82 m²
Descripción del objeto: Un complejo residencial se abre en la encantadora ciudad portuaria d…
$313,976
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de Passeig de Gràcia y los Edificios de Gaudí en Barcelona El Eixample es…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: Hay lugares en el sur de España con un encanto muy especial - y Beni…
$500,078
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Apartamento 4 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Badalona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1
Apartamentos de Diseño Moderno en Primera Línea de Mar en El Gorg, Badalona Este complejo re…
$637,590
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Tipos de propiedades en Barcelona

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