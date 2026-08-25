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Apartamentos en venta en Arona, Španjolska

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estudios
13
1 habitación
64
2 habitaciones
29
3 habitaciones
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112 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta hay un apartamento ubicado en Cabo Blanco.  El complejo está ubicado cerca de toda …
$81 640
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Se vende un apartamento renovado y amueblado con un dormitorio, sala de estar, cocina ameri…
$299 583
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
En venta se encuentra un apartamento con vistas al mar, situado en la zona de Adeje, en el c…
$173 777
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92 137
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Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Excelente apartamento en la zona central de Los Cristianos. Consta de 2 amplios dormitorios,…
$453 423
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Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Venta es un apartamento situado en el complejo Flamingo en la zona Palm Mar. El complejo est…
$167 945
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Apartamento en el complejo Playa Graciosa, Los Cristianos, consta de 3 dormitorios, 3 baños,…
$524 829
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Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta apartamento. ubicado en el complejo Flamingo, en la zona de Palm Mar. Consta de: do…
$157 449
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta hay un acogedor apartamento de un dormitorio, una sala de estar, una cocina totalme…
$95 636
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Apartamento 2 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Venta apartamento con vistas a la montaña, que se encuentra en el Residence Diana, Buzanada,…
$173 777
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en El Chaparral en Costa del Silencio. Completamente renovado y amueblado, …
$122 460
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Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
La agencia inmobiliaria VYM Canarias ofrece en venta exclusiva este espacioso apartamento en…
$441 797
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Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Se vende apartamento en el complejo Parque Santiago III, en la zona de Playa de Las Américas…
$798 906
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Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Se vende apartamento en el complejo Aneto I en la ciudad de Parque de La Reina, en el sur de…
$188 938
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Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Apartamento único en la ciudad de Palm Mar, en el complejo Bahía de Los Menceyes, situado a …
$373 212
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento en venta, situado en el complejo Rocas del Mar, en la zona Costa Del Silencio. …
$150 451
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Acogedor apartamento situado en el centro de Las Galetas, tercer piso sin ascensor. Los apar…
$95 636
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Apartamento 3 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Venta es un apartamento situado en el Residence Diana, Buzanada, Arona Municipio. El apartam…
$150 451
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo "Parque Santiago 2", Playa de La…
$360 383
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
En exclusiva, acogedor y luminoso estudio en el prestigioso complejo Paraíso Royal, situado …
$300 989
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Apartamento 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
En venta hay un apartamento ubicado en la zona de Los Cristianos. El apartamento consta de: …
$279 909
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Primera línea de playa! Ofrecemos a la venta un apartamento tipo estudio en el complejo "Com…
$312 667
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en la zona de Las Américas, en el complejo Las …
$186 606
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento en venta situado en Castle Harbour, Los Cristianos. El apartamento está situado…
$192 437
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Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamento en venta en Castle Harbour en Los Cristianos. La zona es de 65 m2 dentro y 9 m2 …
$276 410
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir uno de los apartamentos más bonitos de la prestigio…
$422 678
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Apartamento 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo San Remo, Palm Mar. El complejo …
$338 223
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento en el complejo «Balcón d…
$233 501
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. El complejo se encuentra a 2 minutos a …
$102 633
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento de una habitación en Oasis Mango, Los Cristianos. Totalmente reformado con vista…
$163 280
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