Complejo residencial Helios

Helios es un moderno complejo residencial en el corazón de Larnaca, que ofrece 11 amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. Su ubicación única combina la tranquilidad de un barrio verde a poca distancia de Finikoudes Beach, tiendas y restaurantes. Perfecto para vivir, inversión o alquiler, con alta demanda asegurando un ingreso estable. La finalización está programada para septiembre de 2027, presentando una rara oportunidad de propiedad en el centro de la ciudad.