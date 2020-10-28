  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Complejo residencial Helios

Complejo residencial Helios

Larnaca District, Chipre
de
$387,861
BTC
4.6135240
ETH
241.8145191
USDT
383 471.7162080
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Apartamentos Apartamentos
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27409
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Larnaca District

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Helios es un moderno complejo residencial en el corazón de Larnaca, que ofrece 11 amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. Su ubicación única combina la tranquilidad de un barrio verde a poca distancia de Finikoudes Beach, tiendas y restaurantes. Perfecto para vivir, inversión o alquiler, con alta demanda asegurando un ingreso estable. La finalización está programada para septiembre de 2027, presentando una rara oportunidad de propiedad en el centro de la ciudad.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 92.0 – 109.0
Precio por m², USD 4,216 – 4,969
Precio del apartamento, USD 387,861 – 541,607

Localización en el mapa

Larnaca District, Chipre

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Lazzero Park
Pafos, Chipre
de
$417,737
Complejo residencial Kompleks vill v Pafose
Pafos, Chipre
de
$576,620
Edificio de apartamentos SERENITY RESIDENCE
Chipre
de
$376,358
Apart - hotel Olivia Homes
Pafos, Chipre
de
$387,592
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Pafos, Chipre
de
$454,999
Está viendo
Complejo residencial Helios
Larnaca District, Chipre
de
$387,861
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Serdivo Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para una vida cómoda o unas vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Kapparis, Chipre
de
$3,89M
Área 1 325 m²
1 objeto inmobiliario 1
Semera Villas es un desarrollo exclusivo en el corazón de la zona de Kapparis de Ayia Napa, a pocos pasos de la playa de Malama y de la vibrante calle principal. Cada villa ofrece arquitectura moderna, acabados premium, y una piscina privada, diseñada con tonos terrenales y materiales natura…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Pafos, Chipre
de
$319,884
Área 94 m²
1 objeto inmobiliario 1
ALSOS es un proyecto que consta de seis lujosos apartamentos de dos dormitorios ubicados en la prometedora zona residencial de Anavargos en Paphos. El área circundante ofrece numerosas comodidades, incluyendo escuelas y un hospital general. Con acceso conveniente a la carretera, el centro de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
326,129
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones