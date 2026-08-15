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Obra nueva en venta en Larnaca District

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Larnaca
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Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Larnaca, Chipre
de
$1,13M
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Experimente la combinación perfecta de lujo, comodidad y diseño moderno en esta excepcional residencia de nivel dividido situada dentro de la prestigiosa nueva zona Marina de Larnaca. Con una valoración de eficiencia energética A, esta casa ofrece una vida sostenible junto con impresionantes…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Complejo residencial palma livadia
Larnaca District, Chipre
de
$224,894
Año de construcción 2025
Área 77–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Palma Livadia es un moderno complejo residencial que combina diseño elegante, confort y infraestructura bien pensada, ubicado en una prestigiosa zona. El complejo está diseñado para satisfacer las necesidades de los residentes contemporáneos, ofreciendo apartamentos modernos, servicios de oc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
149,219
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
282,244
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
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Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaca, Chipre
de
$340,919
Opciones de acabado Con acabado
Aphrodite House Larnaca ← ChipreAphrodite House no es sólo un complejo residencial, sino una nueva filosofía de vida en la que la modernidad, comodidad y privacidad crean un espacio único para aquellos que valoran el estilo, la innovación y la calidad.El proyecto promete convertirse en la nu…
Agencia
Smart Home
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IresIres
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Mostrar todo Edificio de apartamentos Oak Residence
Edificio de apartamentos Oak Residence
Aradippou, Chipre
de
$164,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 80–208 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Oak Residence es un nuevo desarrollo exclusivo en una de las zonas residenciales más buscadas de Larnaca, Aradippou, justo detrás de Lidl y adyacente a un hermoso jardín público. El proyecto consta de 8 apartamentos modernos: seis amplias unidades de dos dormitorios y dos apartamentos de una…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
79.7
167,727
Apartamentos 2 habitaciones
128.4 – 207.9
213,997 – 283,401
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
Complejo residencial Nirvana
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Complejo residencial Nirvana
Kiti, Chipre
de
$831,634
Área 1 088 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nirvana Residences es una colección de villas elegantes y contemporáneas situadas en una de las zonas más deseadas de Paphos, Chipre. El proyecto cuenta con diseños cuidadosamente diseñados, acabados de alta calidad y una mezcla perfecta de vida interior y exterior. Cada amplia villa ofrece …
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Larnaca, Chipre
de
$605,936
Área 67–191 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a aparta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
89.5
751,880
Apartamentos 2 habitaciones
161.2
1,50M
Apartamento
190.5
2,04M
Estudio
67.0
601,504
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Mostrar todo Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Larnaca, Chipre
de
$142,216
Año de construcción 2025
Terra Life in IskeleTricon Development ha presentado su nuevo proyecto, Terra Life, en Turquía. El complejo, compuesto por varios bloques de estudios de baja altura, se ubicará en la zona turística de Iskele en el norte de Chipre. La fecha estimada de finalización es el 2025 de diciembre.La …
Agencia
SMAK Partners
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Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
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Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Larnaca District, Chipre
de
$303,333
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Un impresionante complejo residencial que contribuirá al desarrollo de Livadia Area en una de las zonas residenciales más deseadas de Larnaka.Está perfectamente situado en un tranquilo barrio residencial, rodeado de casas y villas y justo al lado de un hermoso parque. Mientras Aqua está a só…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Mostrar todo Complejo residencial Helios
Complejo residencial Helios
Larnaca District, Chipre
de
$387,861
Área 92–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Helios es un moderno complejo residencial en el corazón de Larnaca, que ofrece 11 amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios, terrazas cubiertas, aparcamiento y trasteros. Su ubicación única combina la tranquilidad de un barrio verde a poca distancia de Finikoudes Beach, tiendas y restaurant…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
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Complejo residencial Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Chipre
de
$272,344
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 148–203 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Anglisides Gardens es una colección boutique de ocho casas contemporáneas de 3 dormitorios, 3 baños en el tranquilo pueblo de Anglisides, justo al lado de Larnaca. Diseñado para la vida moderna, cada villa cuenta con materiales de alta calidad, diseños inteligentes, terrazas generosas y parc…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Breeze Residence
Complejo residencial Breeze Residence
Complejo residencial Breeze Residence
Complejo residencial Breeze Residence
Complejo residencial Breeze Residence
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Complejo residencial Breeze Residence
Larnaca District, Chipre
de
$181,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 74–241 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Breeze Residence es un complejo residencial premium fuera de plano en Livadia, Larnaca, Chipre, con entrega en diciembre de 2027. Consta de dos bloques de tres pisos, que ofrece apartamentos de 1-, 2- y 3 dormitorios que van desde 96 m2 a 240.5 m2, con un precio de 180.000 € a 410,000 €. Los…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
185,078
Apartamentos 2 habitaciones
109.5 – 155.0
248,699 – 329,670
Apartamentos 3 habitaciones
229.8 – 240.5
439,560 – 474,263
Asociación
BitProperty
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Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
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Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Larnaca, Chipre
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Un amplio apartamento de 3 dormitorios 131 m2 en la 5a planta. El proyecto está situado en el prestigioso distrito Mackenzie Mackenzie con sus famosos restaurantes, bares y tabernas a solo 70 metros del mar. El apartamento tiene diseño moderno, materiales de acabado de alta calidad y diseño …
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
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Complejo residencial EOS
Larnaca, Chipre
de
$283,033
Área 72–101 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eos es un nuevo proyecto residencial de Adwan Real Estate, situado en el corazón de Larnaca en una calle tranquila justo enfrente del complejo Helios. Ofrece el equilibrio perfecto entre la vida vibrante de la ciudad y un retiro pacífico. El desarrollo consta de sólo 8 amplios apartamentos c…
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