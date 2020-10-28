  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Kissonerga, Chipre
de
$290,829
BTC
3.4593477
ETH
181.3192034
USDT
287 537.6812382
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
Dejar una solicitud
ID: 27539
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Koinoteta Kissonergas
  • Pueblo
    Kissonerga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

📍 Kissonerga District (Kissonerga)

Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es conocida por sus plantaciones de banano, bahías pintorescas, pequeñas playas y arquitectura tradicional chipriota.

Ventajas de la ubicación:

  • 10 minutos en coche a Paphos y su aeropuerto internacional

  • Acceso al mar y a las tiendas locales

  • Infraestructura desarrollada (restaurantes, cafés, farmacias, bancos)

  • Zona tranquila, segura, ideal para vivir, relajarse y alquilar

  • Potencial para el aumento de precios gracias a planes para el desarrollo costero y la construcción de Paphos Marina

🏗 Proyecto CARINA

Carina es un moderno complejo residencial de dos bloques, combinando la arquitectura lacónica y la comodidad de un apartamento urbano con el ambiente de la vida turística. El proyecto está dirigido a inversores, compradores familiares y aquellos que buscan bienes raíces para vacaciones personales o alquiler.

Características del proyecto:

  • 2 edificios con apartamentos de 1 y 2 dormitorios

  • Terrazas y terrazas panorámicas (abiertas y cubiertas)

  • Aire acondicionado en todas las habitaciones

  • Intercomunicación, preparación para el sistema de seguridad y calefacción central

  • Diseños modernos, techos altos y grandes ventanas

  • Vistas al mar (en los pisos superiores)

Construcción:

  • Permiso de construcción – esperado dentro de 6 meses

  • Período de construcción - 18 meses

  • El proyecto está sujeto al IVA - los precios se indican con 5% IVA

💶 Precios para apartamentos en el proyecto Carina

Apartamentos con 1 dormitorio:

  • Superficie: 51-62 m2

  • Veranda: 11-12 m2

  • Precio: 250.000 € a 262.500 € (IVA incluido)

  • Ejemplos:

    • Q. A06, A07, A08 - 262,500 €

    • Q. B01 - 262.500 €

    La mayoría de apartamentos de 1 dormitorio ya están reservados

Apartamentos con 2 dormitorios:

  • Superficie: 82 m2 + 20 m2 terraza cubierta + 22 m2 terraza exterior

  • Superficie total: 124 m2

  • Precio: 420.000 € a 462.000 € (IVA incluido)

  • Ejemplos:

    • A103, A104, A105 - 420.000 €

    • B101 - 430.500 €

    • B103 - 462.000 €

    Algunas instalaciones todavía están disponibles, especialmente en los pisos superiores.

✨ ¿Por qué deberías considerar a Carina?

  • Zona con potencial de crecimiento

  • Adecuado para alquilar (proximidad a las playas, zona residencial tranquila, 10 minutos al centro de Paphos)

  • Construcción de alta calidad e ingeniería reflexiva

  • Posibilidad de aumentar el valor de los bienes inmuebles al finalizar la construcción

  • Diseños únicos con amplias terrazas y vistas al mar

Localización en el mapa

Kissonerga, Chipre
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Berengaria
Prodromos, Chipre
de
$601,641
Complejo residencial The Triangle House
Pafos, Chipre
de
$870,777
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Complejo residencial Cypress Grove
Agios Tychonas, Chipre
de
$466,903
Está viendo
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chipre
de
$290,829
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Eva
Apart - hotel Eva
Apart - hotel Eva
Apart - hotel Eva
Apart - hotel Eva
Mostrar todo Apart - hotel Eva
Apart - hotel Eva
Kalo Chorio Larnakas, Chipre
de
$424,087
Un lujoso complejo, desde montañas verdes rocosas a través del valle hasta el mar azul claro, se encuentra el proyecto « Eva ». Este es un nuevo complejo de lujo de villas, casas adosadas y apartamentos en Lapta, la región occidental de Kyrenia, donde las montañas están más cerca del mar. …
Agencia
Эра - Недвижимости плюс
Dejar una solicitud
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Mostrar todo Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Yeroskipou, Chipre
de
$264,090
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Atrium es un proyecto que combina seguridad, sostenibilidad y tecnología de vanguardia para una vida moderna y cómoda. Cuenta con seguridad las 24 horas del día, sistemas de vigilancia, estacionamiento subterráneo, zonas verdes, gimnasio, accesibilidad total y medidas de reducción de ruido. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
277,613
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Mostrar todo Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Área 202–334 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Baia es un exclusivo desarrollo frente a la playa situado a orillas de la playa de Geroskipou en Paphos, que ofrece 17 villas contemporáneas con acceso directo al mar. Cada residencia cuenta con arquitectura mediterránea moderna, piscina privada, jardines ajardinados, amplias terrazas y acab…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones