Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Kissonerga District (Kissonerga)

Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es conocida por sus plantaciones de banano, bahías pintorescas, pequeñas playas y arquitectura tradicional chipriota.

Ventajas de la ubicación:

10 minutos en coche a Paphos y su aeropuerto internacional

Acceso al mar y a las tiendas locales

Infraestructura desarrollada (restaurantes, cafés, farmacias, bancos)

Zona tranquila, segura, ideal para vivir, relajarse y alquilar

Potencial para el aumento de precios gracias a planes para el desarrollo costero y la construcción de Paphos Marina

🏗 Proyecto CARINA

Carina es un moderno complejo residencial de dos bloques, combinando la arquitectura lacónica y la comodidad de un apartamento urbano con el ambiente de la vida turística. El proyecto está dirigido a inversores, compradores familiares y aquellos que buscan bienes raíces para vacaciones personales o alquiler.

Características del proyecto:

2 edificios con apartamentos de 1 y 2 dormitorios

Terrazas y terrazas panorámicas (abiertas y cubiertas)

Aire acondicionado en todas las habitaciones

Intercomunicación, preparación para el sistema de seguridad y calefacción central

Diseños modernos, techos altos y grandes ventanas

Vistas al mar (en los pisos superiores)

Construcción:

Permiso de construcción – esperado dentro de 6 meses

Período de construcción - 18 meses

El proyecto está sujeto al IVA - los precios se indican con 5% IVA

💶 Precios para apartamentos en el proyecto Carina

Apartamentos con 1 dormitorio:

Superficie: 51-62 m2

Veranda: 11-12 m2

Precio: 250.000 € a 262.500 € (IVA incluido)

Ejemplos: Q. A06, A07, A08 - 262,500 € Q. B01 - 262.500 € La mayoría de apartamentos de 1 dormitorio ya están reservados



Apartamentos con 2 dormitorios:

Superficie: 82 m2 + 20 m2 terraza cubierta + 22 m2 terraza exterior

Superficie total: 124 m2

Precio: 420.000 € a 462.000 € (IVA incluido)

Ejemplos: A103, A104, A105 - 420.000 € B101 - 430.500 € B103 - 462.000 € Algunas instalaciones todavía están disponibles, especialmente en los pisos superiores.



✨ ¿Por qué deberías considerar a Carina?