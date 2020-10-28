Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Kissonerga District (Kissonerga)
Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es conocida por sus plantaciones de banano, bahías pintorescas, pequeñas playas y arquitectura tradicional chipriota.
Ventajas de la ubicación:
10 minutos en coche a Paphos y su aeropuerto internacional
Acceso al mar y a las tiendas locales
Infraestructura desarrollada (restaurantes, cafés, farmacias, bancos)
Zona tranquila, segura, ideal para vivir, relajarse y alquilar
Potencial para el aumento de precios gracias a planes para el desarrollo costero y la construcción de Paphos Marina
🏗 Proyecto CARINA
Carina es un moderno complejo residencial de dos bloques, combinando la arquitectura lacónica y la comodidad de un apartamento urbano con el ambiente de la vida turística. El proyecto está dirigido a inversores, compradores familiares y aquellos que buscan bienes raíces para vacaciones personales o alquiler.
Características del proyecto:
2 edificios con apartamentos de 1 y 2 dormitorios
Terrazas y terrazas panorámicas (abiertas y cubiertas)
Aire acondicionado en todas las habitaciones
Intercomunicación, preparación para el sistema de seguridad y calefacción central
Diseños modernos, techos altos y grandes ventanas
Vistas al mar (en los pisos superiores)
Construcción:
Permiso de construcción – esperado dentro de 6 meses
Período de construcción - 18 meses
El proyecto está sujeto al IVA - los precios se indican con 5% IVA
💶 Precios para apartamentos en el proyecto Carina
Apartamentos con 1 dormitorio:
Superficie: 51-62 m2
Veranda: 11-12 m2
Precio: 250.000 € a 262.500 € (IVA incluido)
Ejemplos:
Q. A06, A07, A08 - 262,500 €
Q. B01 - 262.500 €
La mayoría de apartamentos de 1 dormitorio ya están reservados
Apartamentos con 2 dormitorios:
Superficie: 82 m2 + 20 m2 terraza cubierta + 22 m2 terraza exterior
Superficie total: 124 m2
Precio: 420.000 € a 462.000 € (IVA incluido)
Ejemplos:
A103, A104, A105 - 420.000 €
B101 - 430.500 €
B103 - 462.000 €
Algunas instalaciones todavía están disponibles, especialmente en los pisos superiores.
✨ ¿Por qué deberías considerar a Carina?
Zona con potencial de crecimiento
Adecuado para alquilar (proximidad a las playas, zona residencial tranquila, 10 minutos al centro de Paphos)
Construcción de alta calidad e ingeniería reflexiva
Posibilidad de aumentar el valor de los bienes inmuebles al finalizar la construcción
Diseños únicos con amplias terrazas y vistas al mar