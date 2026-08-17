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Complejo residencial Capri House
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Complejo residencial Capri House
Complejo residencial Capri House
Parekklisia, Chipre
de
$4,20M
Área 76–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Capri House es una exclusiva residencia frente a la playa que ofrece vistas panorámicas al mar y un estilo de vida de prestigio a pocos pasos de los mejores resorts de 5 estrellas de Limassol. Situado en un barrio codiciado, este desarrollo boutique cuenta con un diseño elegante, comodidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.8
313,825
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
717,976
Asociación
BitProperty
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