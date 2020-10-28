Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

🏡 Venta:
7 apartamentos de 1 dormitorio - desde 168.000 € + IVA
Apartamentos de 6 dormitorios - desde 249.000 € + IVA
Apartamentos de 3 dormitorios – todo vendido o no listado
📌 Descripción general del proyecto:
Casa de 3 plantas para 16 apartamentos
Áreas de 54 m2 a 107 m2
Amplias terrazas y jardín ruf hasta 32 m2
Acabados modernos y grandes balcones
Un ambiente tranquilo, ideal para vivir o invertir
📍 Ubicación:
En las inmediaciones:
Playas de Protaras y Fig Three Bay
Kapparis Playas y el Nuevo Marina Paralimni
Tiendas, restaurantes y el centro de ciudad
💡 Adecuado:
Para residencia permanente, alquiler o recreación, una combinación de comodidad urbana y clima marítimo.