Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

Paralimni, Chipre
de
$195,764
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
1
ID: 27353
ID de nuevo edificio en Realting
ID: 27353
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Famagusta District
  • Ciudad
    Paralimni

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Русский Русский

🏡 Venta:

  • 7 apartamentos de 1 dormitorio - desde 168.000 € + IVA

  • Apartamentos de 6 dormitorios - desde 249.000 € + IVA

  • Apartamentos de 3 dormitorios – todo vendido o no listado

📌 Descripción general del proyecto:

  • Casa de 3 plantas para 16 apartamentos

  • Áreas de 54 m2 a 107 m2

  • Amplias terrazas y jardín ruf hasta 32 m2

  • Acabados modernos y grandes balcones

  • Un ambiente tranquilo, ideal para vivir o invertir

📍 Ubicación:

En las inmediaciones:

  • Playas de Protaras y Fig Three Bay

  • Kapparis Playas y el Nuevo Marina Paralimni

  • Tiendas, restaurantes y el centro de ciudad

💡 Adecuado:

Para residencia permanente, alquiler o recreación, una combinación de comodidad urbana y clima marítimo.

Localización en el mapa

Paralimni, Chipre

