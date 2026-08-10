  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia

Obra nueva en venta en Germasogeia

;
apartamentos
7
casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$549,420
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Una nueva versión de la casa club en una zona que definitivamente disfrutará.Germasoya, LimassolLa vida en Nikolas Residences será tranquila y serena. Aquí puedes crear el estilo de vida de tus sueños sin hacer mucho esfuerzo, disfrutando de todo lo que necesitas para una vida satisfactoria.…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.3 – 105.6
510,882 – 520,129
Desarrollador
Realtika
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Mostrar todo Edificio de apartamentos Libro Residence
Edificio de apartamentos Libro Residence
Germasogeia, Chipre
de
$482,928
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un proyecto desarrollado por Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, es un complejo residencial compuesto por 8 apartamentos exclusivos, diseñados con elegancia, comodidad y eficiencia energética en mente.Ubicación: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Precio: Desde 415.000 €Es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
479,675
Desarrollador
Libro Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Mostrar todo Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Germasogeia, Chipre
de
$1,23M
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eden Roc es un proyecto residencial histórico en una de las zonas más buscadas de Limassol. Ofrece apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios con diseño impresionante y interiores de alta gama de diseñadores de prestigio mundial. El edificio cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, spa, gimn…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
313,233
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
716,622
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Serdivo Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para una vida cómoda o unas vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Mostrar todo Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Germasogeia, Chipre
de
$763,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 100–475 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Un prestigioso complejo residencial diseñado para la excelenciaExperimente una mezcla perfecta de lujo, comodidad y potencial de inversión con este exclusivo complejo residencial en uno de los lugares más buscados de Chipre. Diseñado para compradores exigentes, este desarrollo ofrece un esti…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
100.0
878,440 – 901,557
Apartamentos 2 habitaciones
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Apartamentos 3 habitaciones
238.0 – 348.0
2,31M – 3,93M
Apartamentos 4 habitaciones
423.0
4,39M
Apartamentos 5 habitaciones
475.0
5,20M
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$402,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Mostrar todo Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Germasogeia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–114 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo con 10 apartamentos
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
444,999
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
681,941
Apartamentos 3 habitaciones
114.0
1,02M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir