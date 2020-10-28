Complejo residencial Intense Nicosia

The New Residential " Business Hub of Northern Cyprus’ Capital

Acerca del proyecto 📍

Nicosia intensa es un desarrollo de uso mixto realmente único situado en el corazón de Nicosia, la capital del norte de Chipre.

Construido en una parcela de 35.000 m2, el proyecto está completo y listo para su entrega, ofreciendo una inversión excepcional y oportunidades de estilo de vida.

🏗️ El proyecto incluye:

• más de 300 residencias y apartamentos

• 21 unidades comerciales

• el gimnasio más grande de la isla - 3.500 m2 💪

Intenso Nicosia destaca como el centro residencial y de negocios más importante de Nicosia gracias a su ubicación y concepto.

Residential " Commercial Concepto 🏢🏠

El proyecto combina perfectamente la vida y el negocio, haciéndolo atractivo para los residentes, inversores y empresas.

🔹 Las residencias se pueden convertir en espacios comerciales

🔹 Planta baja albergan tiendas y servicios

🔹 Preferentemente por empresas y profesionales

Actualmente operando dentro del proyecto:

• restaurantes y cafeterías ☕

• Gloria Jeans Cafés

• centro de alimentación

• Clínica de trasplante de pelo

• centro de cirugía estética

• Clínica dental

• oficinas de derecho

• estudios arquitectónicos

• clínicas médicas privadas (cardiología, pediatría, ENT)

🚗 Una gran zona de aparcamiento cubierto está reservada exclusivamente para los residentes.

Deportes & Estilo de vida 🏋️‍♂️

Nicosia intensa es el principal destino deportivo de la capital.

🏆 El gimnasio más grande de la isla ofrece:

• entrenamiento de fitness y peso

• programas deportivos infantiles

• clases de spinning

• Clases de fitness solo para mujeres

• Jiu-Jitsu brasileño

• escalada de roca

• MMA

Opciones de residencia 🏠

Apartamentos

• 1+1 – 72–75 m2

• 2+1 – 102–140 m2

• 3+1 – 135–158 m2

Áticos (Residence B)

• 3+1 – 120–135 m2

• Terraza adicional: 70 m2

Apartamentos bloques 🏢

• Bloque A - 3+1, 167 m2

• B & E - 3+1, 147 m2

• Bloques C & D — 3+1, 130 m2

Opciones de depósito

• Bloque A - 2+1, 167 m2

• B & E - 2+1, 147 m2

• Bloques C & D — 2+1, 130 m2

Características de la residencia 🛠️

• Materiales ecológicos

• Doble acristalamiento de aluminio

• Aislamiento térmico resistente al agua

• Diseño de techos suspendidos

• Parquet, mármol & cerámica

• Dormitorio principal en suite

• Armarios de cocina Akrilux

• armarios empotrados

• Calefacción solar de agua ☀️

• Sistema VRF central / VRV

• Hansgrohe sanitary ware

• Satélite central, infraestructura telefónica de internet

• Sistema de intercomunicación

¿Por qué invertir en Intense Nicosia? 💼💰

✔ ubicación de capital

✔ proyecto completado - uso inmediato

✔ alto alquiler y demanda comercial

✔ ideal para vivir, negocios e inversión

✔ concepto de uso mixto inigualable en Nicosia