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Obra nueva en venta en Ayia Napa

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Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
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Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco p…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial Ionion Leaflet
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Ayia Napa, Chipre
de
$1,92M
Área 773 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en Ionion Seafront Villas ofrece una vida elegante a pocos pasos del Mediterráneo. Con áreas cubiertas de hasta 265 m2 y parcelas de hasta 861 m2, cada villa cuenta con un diseño clásico de inspiración griega, una piscina privada, amplio jardín con barbacoa y inte…
Asociación
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Ayia Napa, Chipre
de
$1,74M
Área 601 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en el exclusivo desarrollo de Pliades se encuentra a pocos pasos del mar en la serena zona de Ayia Thekla, cerca de Ayia Napa Marina y playas de bandera azul. Con superficies cubiertas de hasta 272 m2 y piscinas infinitas de hasta 66 m2, cada villa cuenta con arqu…
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