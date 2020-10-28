Centro de negocios In Paphos

Nos enorgullece presentar el nuevo Centro de Negocios en Paphos, un edificio comercial con eficiencia energética situado en una zona de negocios, a solo 40 minutos de Limassol y a pocos minutos del centro de la ciudad. Con arquitectura moderna, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF, diseños de oficina flexibles y espaciosas salas de conferencias con terrazas cubiertas, ofrece un espacio de trabajo ideal para empresas e inversores. Rodeado de bancos, restaurantes y servicios gubernamentales, este prestigioso centro está disponible para la compra como medio piso, piso completo o todo el edificio. Contacta con nosotros para detalles y visualización.