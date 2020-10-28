Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

  1. Realting.com
Villa Napa Amaris Villas

Ayia Napa, Chipre
$734,114
2
ID: 27340
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Famagusta District
  • Ciudad
    Ayia Napa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

Sobre el complejo

Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.

El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco puerto, el centro de la ciudad, la playa de Makronissos y la nueva Marina de Ayia Napa, que lo hace no sólo ideal para vivir, sino también una inversión atractiva.

🏠 Características del proyecto:

  • Tipo de propiedad: Villas

  • Número de habitaciones: 4-5

  • Número de baños: 3-4

  • Superficie: 299 a 329 m2

  • Superficie de vida: hasta 183 m2

  • Verandas cubiertas: hasta 35 m2

  • Jardín de techo: hasta 32 m2

  • Piscina privada: allí

  • Aparcamiento: cubierto, 1 lugar

  • Fecha final: marzo 2027

  • Precio inicial: desde €630,000 + IVA

✨ Características de cada villa:

  • Amplia sala de estar y cocina totalmente equipada

  • Dormitorios con baño y baño de invitados

  • Verandas cubiertas, zona de barbacoa, pergola

  • Piscina privada y ducha junto a la piscina

  • Jardín con vistas panorámicas al mar

  • Muros aislados y aislamiento térmico

  • Acristalamiento panorámico con doble acristalamiento

  • Preinstalaciones para sistemas de aire acondicionado y calefacción central

  • Sistema de televisión y almacenamiento por satélite

  • Sistema de suministro de agua presurizada

  • Acceso a pie a la playa

📍 Ubicación:

  • Ciudad: Ayia Napa

  • País: Chipre

  • Playas cercanas: Nissi Beach, Makronissos Beach

  • Infraestructura: restaurantes, tiendas, puerto, Ayia Napa Marina

💼 ¿Por qué invertir en Napa Amaris Villas:

  • Una de las regiones turísticas más populares de Chipre

  • Gran potencial para el crecimiento del valor de la propiedad

  • Excelente alquiler y rentabilidad

  • Diseño moderno y especificación de alta construcción

Localización en el mapa

Ayia Napa, Chipre

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
BitProperty
English, Русский
