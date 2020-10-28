Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.

El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco puerto, el centro de la ciudad, la playa de Makronissos y la nueva Marina de Ayia Napa, que lo hace no sólo ideal para vivir, sino también una inversión atractiva.

🏠 Características del proyecto:

Tipo de propiedad: Villas

Número de habitaciones: 4-5

Número de baños: 3-4

Superficie: 299 a 329 m2

Superficie de vida: hasta 183 m2

Verandas cubiertas: hasta 35 m2

Jardín de techo: hasta 32 m2

Piscina privada: allí

Aparcamiento: cubierto, 1 lugar

Fecha final: marzo 2027

Precio inicial: desde €630,000 + IVA

✨ Características de cada villa:

Amplia sala de estar y cocina totalmente equipada

Dormitorios con baño y baño de invitados

Verandas cubiertas, zona de barbacoa, pergola

Piscina privada y ducha junto a la piscina

Jardín con vistas panorámicas al mar

Muros aislados y aislamiento térmico

Acristalamiento panorámico con doble acristalamiento

Preinstalaciones para sistemas de aire acondicionado y calefacción central

Sistema de televisión y almacenamiento por satélite

Sistema de suministro de agua presurizada

Acceso a pie a la playa

📍 Ubicación:

Ciudad: Ayia Napa

País: Chipre

Playas cercanas: Nissi Beach, Makronissos Beach

Infraestructura: restaurantes, tiendas, puerto, Ayia Napa Marina

💼 ¿Por qué invertir en Napa Amaris Villas: