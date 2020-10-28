Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.
El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco puerto, el centro de la ciudad, la playa de Makronissos y la nueva Marina de Ayia Napa, que lo hace no sólo ideal para vivir, sino también una inversión atractiva.
🏠 Características del proyecto:
Tipo de propiedad: Villas
Número de habitaciones: 4-5
Número de baños: 3-4
Superficie: 299 a 329 m2
Superficie de vida: hasta 183 m2
Verandas cubiertas: hasta 35 m2
Jardín de techo: hasta 32 m2
Piscina privada: allí
Aparcamiento: cubierto, 1 lugar
Fecha final: marzo 2027
Precio inicial: desde €630,000 + IVA
✨ Características de cada villa:
Amplia sala de estar y cocina totalmente equipada
Dormitorios con baño y baño de invitados
Verandas cubiertas, zona de barbacoa, pergola
Piscina privada y ducha junto a la piscina
Jardín con vistas panorámicas al mar
Muros aislados y aislamiento térmico
Acristalamiento panorámico con doble acristalamiento
Preinstalaciones para sistemas de aire acondicionado y calefacción central
Sistema de televisión y almacenamiento por satélite
Sistema de suministro de agua presurizada
Acceso a pie a la playa
📍 Ubicación:
Ciudad: Ayia Napa
País: Chipre
Playas cercanas: Nissi Beach, Makronissos Beach
Infraestructura: restaurantes, tiendas, puerto, Ayia Napa Marina
💼 ¿Por qué invertir en Napa Amaris Villas:
Una de las regiones turísticas más populares de Chipre
Gran potencial para el crecimiento del valor de la propiedad
Excelente alquiler y rentabilidad
Diseño moderno y especificación de alta construcción