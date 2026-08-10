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Obra nueva en venta en Distrito de Nicosia

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Nicosia
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Strovolos Municipality
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Strovolos
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Lakatameia Municipality
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Complejo residencial Intense Nicosia
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Complejo residencial Intense Nicosia
Distrito de Nicosia, Chipre
de
$320,827
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
The New Residential " Business Hub of Northern Cyprus’ Capital-...Acerca del proyecto 📍Nicosia intensa es un desarrollo de uso mixto realmente único situado en el corazón de Nicosia, la capital del norte de Chipre.Construido en una parcela de 35.000 m2, el proyecto está completo y listo para…
Agencia
SMAK Partners
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Residencia Epoque
Residencia Epoque
Residencia Epoque
Residencia Epoque
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Residencia Epoque
Lakatameia, Chipre
de
$305,398
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
Venta de 12 villas en Epoque Residences en Lakatamia, NicosiaEpoque Residences es un complejo residencial contemporáneo situado en la zona tranquila de Lakatamia, combinando un diseño elegante con comodidad diaria. El proyecto consta de espaciosas casas de 3 y 4 dormitorios que combinan arqu…
Asociación
BitProperty
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Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
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Residencia 360 Nicosia
Strovolos, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2019
Número de plantas 34
1 objeto inmobiliario 1
360 Nicosia: el edificio más alto de Nicosia. Una nueva generación de vida Un concepto mejorado de estilo de vida, 360 Nicosia, toda una nueva generación de vida es gobernar en la capital de la isla. 360 Nicosia se caracteriza por los pilares de elegancia, sofisticación, singularidad y luj…
Desarrollador
Cyfield Group
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TekceTekce
Complejo residencial Cape Town Lofts
Complejo residencial Cape Town Lofts
Complejo residencial Cape Town Lofts
Strovolos, Chipre
de
$192,128
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ciudad del Cabo Lofts es un elegante retiro urbano en el corazón de Strovolos, Nicosia. Con líneas arquitectónicas limpias y una estética refinada, ofrece una ciudad moderna que vive en un barrio tranquilo y bien conectado. Perfecto para profesionales, estudiantes o inversores que buscan un …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
313,233
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
716,622
Asociación
BitProperty
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