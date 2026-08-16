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Residencia Epoque
Lakatameia, Chipre
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$305,398
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Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
Venta de 12 villas en Epoque Residences en Lakatamia, NicosiaEpoque Residences es un complejo residencial contemporáneo situado en la zona tranquila de Lakatamia, combinando un diseño elegante con comodidad diaria. El proyecto consta de espaciosas casas de 3 y 4 dormitorios que combinan arqu…
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