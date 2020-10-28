  1. Realting.com
Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kapparis, Chipre
$234,536
ID: 27997
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Famagusta District
  • Ciudad
    Paralimni
  • Pueblo
    Kapparis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Blue View Lifestyle Apartments en Kapparis es el barrio adecuado para usted y su familia, con apartamentos personalizados destacados algunos de los cuales son condominios tipo loft. La característica principal del proyecto, sin embargo, es su piscina de forma redonda con un gran par de una amplia selección de apartamentos de baño. Una característica que hace que esta finca sea única de muchas maneras. Diseñado por una teoría de diseño nostálgico, un lugar novedoso dentro de estas zonas bien desarrolladas y ajardinadas invita a residentes y visitantes. Sin embargo, hay elementos de diseño de vanguardia, estado de la piscina de arte y otros materiales cortos que hacen una declaración de extravagancia. Acogiendo con beneplácito las familias y los individuos que aprecian la privacidad y un estilo de vida especial, Blue View combina prosperidad, ocio y un ambiente de vacaciones agradable. último, pero no menos importante, el proyecto ofrece magníficas vistas al mar de la costa de Famagusta y transmite un encuentro especial a cada uno de sus residentes únicos.

Apartamentos
Área, m²
Área, m²
Precio del apartamento, USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 80.0
Precio por m², USD 3,562
Precio del apartamento, USD 284,962

Localización en el mapa

Kapparis, Chipre
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Chipre
de
$234,536
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
