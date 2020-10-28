Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Blue View Lifestyle Apartments en Kapparis es el barrio adecuado para usted y su familia, con apartamentos personalizados destacados algunos de los cuales son condominios tipo loft. La característica principal del proyecto, sin embargo, es su piscina de forma redonda con un gran par de una amplia selección de apartamentos de baño. Una característica que hace que esta finca sea única de muchas maneras. Diseñado por una teoría de diseño nostálgico, un lugar novedoso dentro de estas zonas bien desarrolladas y ajardinadas invita a residentes y visitantes. Sin embargo, hay elementos de diseño de vanguardia, estado de la piscina de arte y otros materiales cortos que hacen una declaración de extravagancia. Acogiendo con beneplácito las familias y los individuos que aprecian la privacidad y un estilo de vida especial, Blue View combina prosperidad, ocio y un ambiente de vacaciones agradable. último, pero no menos importante, el proyecto ofrece magníficas vistas al mar de la costa de Famagusta y transmite un encuentro especial a cada uno de sus residentes únicos.