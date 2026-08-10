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Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
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Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
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Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Chipre
de
$234,536
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue View Lifestyle Apartments en Kapparis es el barrio adecuado para usted y su familia, con apartamentos personalizados destacados algunos de los cuales son condominios tipo loft. La característica principal del proyecto, sin embargo, es su piscina de forma redonda con un gran par de una a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
280,870
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
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Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
📍 Paralimni, Chipre TENIDO Finalización de la construcción: Julio 2027El proyecto ideal para vivir, ocio e inversión es Niero City Apartments en el corazón de Paralimni.Moderno complejo residencial a solo 7 minutos de las playas de Kapparis y Novaya Marina Paralimni, así como a 10 minutos de…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
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Paralimni, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
🏡 Venta:7 apartamentos de 1 dormitorio - desde 168.000 € + IVAApartamentos de 6 dormitorios - desde 249.000 € + IVAApartamentos de 3 dormitorios – todo vendido o no listado📌 Descripción general del proyecto:Casa de 3 plantas para 16 apartamentosÁreas de 54 m2 a 107 m2Amplias terrazas y jardí…
Agencia
Invest Cafe
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TekceTekce
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Napa Amaris Villas es un complejo residencial único de ocho villas de lujo situado en el corazón de la ciudad balnearia de Ayia Napa, a pocos minutos de la famosa playa de Nissi, el galardonado TripAdvisor.El proyecto se encuentra en una prestigiosa zona de la ciudad - cerca del pintoresco p…
Agencia
Invest Cafe
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Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Mostrar todo Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
🌿 Descubre Sparda Villas – Elegancia mediterránea en Yeni Boğaziçi, FamagustaEntrar en un estilo de vida de comodidad, calidad y encanto con Sparda Villas – un desarrollo exclusivo de 8 villas semi-agregadas de diseño hermoso con Exchange Title Deeds, perfectamente situado en el corazón de Y…
Desarrollador
Panah Construction
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Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
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Complejo residencial Fig Tree
Paralimni, Chipre
de
$800,655
Área 99 m²
1 objeto inmobiliario 1
Fig Tree Residences es un complejo de apartamentos cerrado a solo 250 m de la emblemática bahía de Fig Tree en Protaras. Ofrece amplias unidades de 2-3 dormitorios con arquitectura moderna, acabados de alta calidad, piscina comunitaria y zonas ajardinadas. Idealmente situado cerca de tiendas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.4
791,750
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Kapparis, Chipre
de
$280,521
Área 89–107 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lunae Residences es un desarrollo boutique de cinco apartamentos modernos en Kapparis, a solo 600 m de la playa de Ayia Triada y a 300 m de tiendas y restaurantes. Con sólo dos apartamentos por piso y un lujoso ático en el nivel superior, el proyecto ofrece privacidad, luz natural y una vida…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.0
277,402
Apartamentos 3 habitaciones
106.7
300,518
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
Complejo residencial Northern Park
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Complejo residencial Northern Park
Famagusta District, Chipre
de
$129,340
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Northern Park es un nuevo complejo residencial de clase empresarial situado en la parte central de Famagusta, rodeado de toda la infraestructura necesaria, a poca distancia de restaurantes, cafeterías, centros comerciales y de ocio, cines y terrenos deportivos, no lejos de la Universidad Est…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Paralimni, Chipre
de
$273,925
Área 81–83 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Niero City Apartments ofrece una mezcla única de serenidad urbana moderna y costera en el corazón de Paralimni, a pocos minutos de las impresionantes playas de Protaras. Este desarrollo boutique cuenta con 15 elegantes apartamentos de 1 a 3 dormitorios con diseños abiertos, amplios balcones …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
81.0 – 83.0
273,935 – 352,532
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Kapparis, Chipre
de
$273,049
Área 68–117 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amaya Residences es una elegante comunidad cerrada en Kapparis–Paralimni, que ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta gama y piscina comunitaria. Situado a sólo 1,2 km de las playas de Ayia Triada y Malama, y cerca de la nueva Marina Paralimni, combina encanto costero c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.7
271,623
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
352,532
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
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Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Paralimni, Chipre
de
$847,408
Área 415–452 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Alaya Eco Friendly Residence es una colección de modernas villas de 4 dormitorios situadas en el borde del Parque Nacional del Cabo Greco, a solo 600 m de la playa de Konnos. Sostenibilidad con lujo, cada villa ofrece vistas panorámicas al mar y a la naturaleza, piscinas privadas y amplias p…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
Complejo residencial NEO Residence
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Complejo residencial NEO Residence
Famagusta District, Chipre
de
$310,319
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Mejor para tiUna vida de vacaciones con su magnífica ubicación a 25 minutos del aeropuerto, 5 minutos a escuelas privadas, 5 minutos a Trikomo, 2 minutos al mar y la playa, 10 minutos a Famagusta, 10 minutos al hospital, 2 minutos al supermercado, 10 minutos a la universidadEntra en la nueva…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Complejo residencial Ionion Leaflet
Ayia Napa, Chipre
de
$1,92M
Área 773 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en Ionion Seafront Villas ofrece una vida elegante a pocos pasos del Mediterráneo. Con áreas cubiertas de hasta 265 m2 y parcelas de hasta 861 m2, cada villa cuenta con un diseño clásico de inspiración griega, una piscina privada, amplio jardín con barbacoa y inte…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
Complejo residencial Sunset Bay
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Complejo residencial Sunset Bay
Famagusta District, Chipre
de
$270,368
Año de construcción 2025
CARACTERÍSTICAS PROYECTAS▪ 7 bloques de 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 bloques de 1+1 apartamentos▪ 5independiente 4+1 Villas▪ Terraza en la azotea para apartamentos en 1a planta▪ Piscina exterior▪ SPA Centro de bienestar▪ Gimnasio & deporte▪ Restaurante & Bar▪ Rental Management▪ Diesel GeneratorIn…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
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Complejo residencial Almaria Phase D
Paralimni, Chipre
de
$724,680
Área 369 m²
1 objeto inmobiliario 1
Fase de Almaria D es la fase más reciente de las prestigiosas Villas Almaria en Pernera, a solo 610 m del mar. El desarrollo ofrece amplias villas de 4 a 5 dormitorios con piscinas privadas en parcelas de unos 330 m2. Con arquitectura contemporánea, acabados premium, vistas panorámicas al ma…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
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Complejo residencial Semera Villas
Kapparis, Chipre
de
$3,89M
Área 1 325 m²
1 objeto inmobiliario 1
Semera Villas es un desarrollo exclusivo en el corazón de la zona de Kapparis de Ayia Napa, a pocos pasos de la playa de Malama y de la vibrante calle principal. Cada villa ofrece arquitectura moderna, acabados premium, y una piscina privada, diseñada con tonos terrenales y materiales natura…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
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Complejo residencial Pliades Leaflet
Ayia Napa, Chipre
de
$1,74M
Área 601 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en el exclusivo desarrollo de Pliades se encuentra a pocos pasos del mar en la serena zona de Ayia Thekla, cerca de Ayia Napa Marina y playas de bandera azul. Con superficies cubiertas de hasta 272 m2 y piscinas infinitas de hasta 66 m2, cada villa cuenta con arqu…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
Complejo residencial AURALUX
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Complejo residencial AURALUX
Famagusta District, Chipre
de
$189,106
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
AURALUXEste proyecto se encuentra en Yeni Boğaziçi y cubre una superficie de 18,988.03 m2 y cuenta con 100 unidades modernas con una gama de instalaciones fantásticas.NUESTRO SERVICIOS DE COMPANÍAProporcionamos apoyo a los clientes antes y después del proceso de ventas.Administración de bien…
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Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
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Complejo residencial Olivia Villas
Paralimni, Chipre
de
$666,238
Área 241 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olivia Villas ofrece modernas villas de 3 dormitorios con piscina privada, a solo 700 m de la playa de Marlita en la zona de Pernera. Con superficies de hasta 156 m2 y parcelas de hasta 353 m2, cada villa cuenta con interiores de planta abierta, acabados premium, estacionamiento privado para…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Kapparis, Chipre
de
$233,768
Área 90–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nour Residences es un moderno desarrollo residencial en el corazón de Paralimni, a solo 600 m del centro de la ciudad y a 3,2 km de la playa. Ofrece amplios apartamentos de 2 a 3 dormitorios con acabados de alta gama y seguridad cerrada, el proyecto está perfectamente situado cerca de tienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.8
231,168
Apartamentos 3 habitaciones
136.7
288,961
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
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Complejo residencial Ariel Residence
Paralimni, Chipre
de
$759,745
Área 335–452 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ariel Residences es una moderna comunidad cerrada de villas de 3 dormitorios con piscina privada, situada a solo 520 m de la playa de Ayia Triada y a 2 km de la nueva Marina Paralimni. Con parcelas de 297 a 452 m2, acabados de primera calidad y una ubicación privilegiada cerca de tiendas, es…
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