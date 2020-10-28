Centro de negocios Aurora A

Venta de edificio comercial moderno en Paphos que consta de suelo, entresuelo, 3 plantas y jardín de techo. La propiedad tiene una superficie construida de la cual 115m2 corresponde a la planta baja, 54m2 útiles para el entresuelo, 1a planta 99m2, 2a planta 86m2, 93m2 asignado a la 3a planta. La sensación de espacio, apertura y luz le sigue a todos alrededor de este edificio debido a su arquitectura curva única. Esta característica destaca las atractivas terrazas al aire libre que disfrutan de vistas al paisaje urbano en cada piso. Aurora se encuentra en la entrada de Paphos, justo al lado de la carretera, en una zona ocupada con visibilidad comercial y fácil accesibilidad. También está muy cerca de institutos educativos como colegios y escuelas, así como bancos, tiendas, cafeterías y tiendas de alimentos, lo que lo convierte en una inversión de propiedad ideal con alto ROI.