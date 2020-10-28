Villa villa in Limassol

El primer proyecto residencial de prestigio mundial del diseñador francés Philippe Starck en Chipre.

Philippe Starck es una personalidad llamativa y uno de los gurús más provocativos del diseño global, según muchos expertos y sus admiradores.

Starck no se limita a un campo particular en su trabajo creativo. Diseña, para decirlo con audacia, casi todo — desde artículos de hogar e interiores, ropa, diversos gadgets, medallas olímpicas, muebles universalmente queridos, yates únicos y edificios funcionales, vibrantes y distintivos mundialmente reconocidos (Philippe diseña propiedades residenciales y comerciales en todo el mundo).

El primer proyecto de Starck en Rusia fue el restaurante de lujo extravagante Bon, que abrió en 2006 en el corazón mismo de Moscú. Esto fue seguido por el complejo residencial “Dykhanie. ”