Centro de negocios Pafos

Business Centre — un complejo de oficinas premium en Pafos. Oficinas modernas desde 315 m² hasta el edificio completo de 2 094 m². Precio desde 1 500 000 €.
Business Centre es un centro empresarial de Clase A, ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos, a solo 40 minutos de Limassol. Una oportunidad única para empresas e inversores de establecer sus oficinas en una ubicación prestigiosa, con fácil acceso al centro de la ciudad, servicios gubernamentales y bancos.
Ventajas principales
Eficiencia energética Clase A
Arquitectura moderna y diseño prestigioso
Sistema de climatización VRF (incluido)
Calefacción por suelo radiante (incluida)
Oficinas amplias
Salas de conferencias totalmente equipadas
Ascensores y trasteros en cada planta
Distribución & opciones disponibles
Medio piso — 315 m² oficinas + 34 m² terraza = 349 m² — desde 1 500 000 €
Planta completa — 630 m² oficinas + 68 m² terraza = 698 m² — desde 3 000 000 €
Edificio completo — 1 890 m² oficinas + 204 m² terraza = 2 094 m² — 9 200 000 €
Ubicación
Cerca de bancos, oficinas gubernamentales, restaurantes y otras empresas
Fácil acceso para empleados y clientes
A solo 40 minutos de Limassol
Ideal para
Grandes compañías y corporaciones
Inversores en inmuebles comerciales
Startups y empresas en crecimiento que valoran el prestigio y la comodidad moderna
Business Centre — una inversión en prestigio, innovación y ubicación estratégica en el corazón de Pafos.
📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más información y elegir su oficina.