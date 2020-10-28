  1. Realting.com
Centro de negocios Pafos

Konia, Chipre
de
$1,75M
de
$5,020/m²
BTC
20.8304795
ETH
1 091.8144910
USDT
1 731 409.5872737
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
5
ID: 27524
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Konia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

Sobre el complejo

Business Centre — un complejo de oficinas premium en Pafos. Oficinas modernas desde 315 m² hasta el edificio completo de 2 094 m². Precio desde 1 500 000 €.

Business Centre es un centro empresarial de Clase A, ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos, a solo 40 minutos de Limassol. Una oportunidad única para empresas e inversores de establecer sus oficinas en una ubicación prestigiosa, con fácil acceso al centro de la ciudad, servicios gubernamentales y bancos.

Ventajas principales

  • Eficiencia energética Clase A

  • Arquitectura moderna y diseño prestigioso

  • Sistema de climatización VRF (incluido)

  • Calefacción por suelo radiante (incluida)

  • Oficinas amplias

  • Salas de conferencias totalmente equipadas

  • Ascensores y trasteros en cada planta

Distribución & opciones disponibles

  • Medio piso — 315 m² oficinas + 34 m² terraza = 349 m² — desde 1 500 000 €

  • Planta completa — 630 m² oficinas + 68 m² terraza = 698 m² — desde 3 000 000 €

  • Edificio completo — 1 890 m² oficinas + 204 m² terraza = 2 094 m² — 9 200 000 €

Ubicación

  • Cerca de bancos, oficinas gubernamentales, restaurantes y otras empresas

  • Fácil acceso para empleados y clientes

  • A solo 40 minutos de Limassol

Ideal para

  • Grandes compañías y corporaciones

  • Inversores en inmuebles comerciales

  • Startups y empresas en crecimiento que valoran el prestigio y la comodidad moderna

Business Centre — una inversión en prestigio, innovación y ubicación estratégica en el corazón de Pafos.

📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más información y elegir su oficina.

Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Propiedad comercial
Área, m² 349.0 – 2 094.0
Precio por m², USD 5,018 – 5,129
Precio del apartamento, USD 1,75M – 10,74M

Localización en el mapa

Konia, Chipre

Volver a
