  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Casa club Nikolas Residences

Casa club Nikolas Residences

Germasogeia, Chipre
de
$452,186
VAT
de
$5,244/m²
BTC
5.3786623
ETH
281.9186888
USDT
447 069.2820667
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32775
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Limassol District
  • Ciudad
    Germasogeia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 105.6
Precio por m², USD 4,966
Precio del apartamento, USD 524,443

Localización en el mapa

Germasogeia, Chipre
Tiendas de comestibles

Reseña en vídeo de casa club Nikolas Residences

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ayia Napa, Chipre
de
$734,480
Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Chipre
de
$2,52M
Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Villa Superior
Peyia, Chipre
de
$5,61M
VAT
Está viendo
Casa club Nikolas Residences
Germasogeia, Chipre
de
$452,186
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Mostrar todo Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
🌿 Descubre Sparda Villas – Elegancia mediterránea en Yeni Boğaziçi, FamagustaEntrar en un estilo de vida de comodidad, calidad y encanto con Sparda Villas – un desarrollo exclusivo de 8 villas semi-agregadas de diseño hermoso con Exchange Title Deeds, perfectamente situado en el corazón de Y…
Desarrollador
Panah Construction
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Panah Construction
Idiomas hablados
English, Türkçe
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Pueblo de cabañas Golden Hills
Yeroskipou, Chipre
de
$691,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 172–219 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Golden Hills – Modernas villas con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 3 o 4 dormitorios | Parcelas hasta 422 m² | Superficie construida hasta 219 m² Piscina privada | Clase energética A | Garaje | Tecnología y acabados modernos Golden Hills es un proyecto exclusivo compuesto por 20 vi…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Mostrar todo Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Superficie cubierta en m2: casa principal de 420 m2 más terrazas cubiertas de 80 m2 más casa de invitados de 40 m2 más casa de servicio de 20 m2.Superficie de la parcela en m2: 4286 m2Tipo de propiedad y ubicación/ciudad: "Sterling Carob”, ubicada en Souni, Limassol, Chipre.Estado: lista par…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones