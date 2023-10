Netanya, Israel

de €675,000

72–108 m² 3

Ríndete a: 2023

Dream Tower Las residencias Dream Tower, idealmente ubicadas a solo unos pasos de la hermosa costa azul de Limassol, llevan la vida de la isla a un nivel completamente nuevo. Rodeados de hoteles de lujo de cinco estrellas, boutiques de diseñadores, restaurantes y cafeterías de primera clase, los residentes pueden usar todo lo que Limassol tiene para ofrecer. Desde las playas de arena con la Bandera Azul hasta la ajetreada vida de la ciudad por la que Limassol es famoso, no hay mejor lugar para hacer realidad su sueño mediterráneo. Hechos importantes 27 CUERPO 91 APARTAMENTOS 57-271 M2 ÁREA INTERNA 8 -120 M2 VERANDAS 5 JARDÍN DE SKYG COMÚN 1 DISPOSITIVO DE OBSERVACIÓN 50M AL MAR SITUADO EN AG. TICONAS 60 km hasta el AEROPUERTO DE LARNACA 70 km hasta el AEROPUERTO de PaphOS PARCELA M2 14K ¿Por qué Dream Tower DISPONIBLE PARA COMPRAR CON CRYPTO * INVERSIÓN DE REGRESO ATRACTIVO FLEXIBILIDAD DE ARQUITECTURA GARANTÍAS DE ALQUILER Y BANCO NO DESARROLLOS POR DECLARACIONES FINANCIERAS GARANTIZADAS DEL PROYECTO SISTEMAS DE CALOR Y REFRIGERACIÓN ECO SITUACIÓN EXCELENTE EN LIMASSOL ACCESO SIMPLE A LA AUTOPISTA POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL EDIFICIO VISTAS DE MAR ASOMBRAS JARDINES DE CIELO DE JARDÍN ÚNICO INTERMEDIO DE ALTA ESPECIFICACIÓN MUNDO - PLAZO DE CLASE El barrio La ubicación de Dream Tower Residences te lleva al medio de uno de los barrios más elitistas de Limassol, con lo mejor de la ciudad, y el resto de la isla, siendo fácil de alcanzar. Rodeado por una gran selección de lugares de primera clase, que incluyen hoteles de cinco estrellas, restaurantes de alta gama, playas doradas, sitios históricos fascinantes y excelentes escuelas privadas internacionales, los residentes tienen muchas opciones. Los dos aeropuertos internacionales de la isla en Paphos y Larnaca están a poca distancia en coche. El edificio La Dream Tower es valiente, icónica y lujosa y ha elevado el listón y establecido nuevos estándares en arquitectura urbana en Chipre. Esta torre residencial de 27 pisos de última generación es la tercera más alta de Limassol y ofrece un nivel de isla de platino a los residentes exigentes que buscan calidad, belleza y exclusividad. Dream Tower es un edificio orgullosamente moderno que se eleva en lo alto de las nubes y está decorado con el exuberante verde tropical de sus imponentes Sky Gardens. Encarna el verdadero significado de la vida en el sueño mediterráneo con una vista maravillosa de la costa y más allá. Las comodidades La calidez de su hogar y la comodidad de un hotel de primera clase hacen realidad su Dream Tower Residence. Los residentes tienen acceso a instalaciones de calidad del hotel, que incluyen una piscina al aire libre, una bañera de hidromasaje al aire libre y una piscina para niños con área de terraza y salas de pabellón, una terraza al aire libre, y un salón al aire libre. Los entusiastas de la fitness pueden usar el gimnasio y la cancha de tenis, así como la sauna, el baño de vapor y la sala de masajes. Las áreas exclusivas para residentes solo incluyen un salón para residentes, un área de trabajo y áreas de eventos privados. Servicios internos PISCINA DE VELOCIDAD DE CALEFACCIÓN ÁREA JACUZZI SAUNA SALA DE VAPOR SALA DE MASAJE CENTRO DE APTITUD SALÓN DE RESIDENTES ÁREA DE TRABAJO DE CO ÁREA DE EVENTO PRIVADO Equipo para exteriores PISCINA DE NADIE PISCINA DE NIÑOS SUNDECK CON SALAS DE GAZEBO TERRAZA DE YOGA DE APERTURA TRIBUNAL DE TENIS ÁREA DE SALA EXTERIOR BASE DE JUEGO DE NIÑOS JARDINES DE CIELO EN GARADO DISPOSITIVO DE OBSERVACIÓN Los servicios Los residentes de Dream Tower tienen acceso a un equipo de especialistas altamente calificados que se encargan de cada solicitud. El personal de recepción y seguridad está disponible las 24 horas para satisfacer sus necesidades diarias. Los residentes también tienen acceso a salas de almacenamiento y estaciones de carga para automóviles eléctricos. A petición, recibirá una serie de servicios adicionales, independientemente de si necesita rutas de viaje planificadas o reservas de restaurantes, trabajos de limpieza y mantenimiento para su hogar, lavado de autos o caminata de mascotas. También se pueden organizar servicios de salud y bienestar, que incluyen capacitación personal y tratamientos de masaje. Las residencias Cada residencia de Dream Tower exquisitamente diseñada está perfectamente posicionada para permitir una vista ininterrumpida del mar o las montañas. Las residencias Dream Tower tienen un apartamento con dos o tres dormitorios y casitas con cuatro dormitorios y combinan una estética premium con mayor comodidad y alta funcionalidad. Las grandes ventanas desde el piso hasta el techo dejan entrar una gran cantidad de luz natural, el agua azul zafiro actúa como un telón de fondo afilado contra los elementos cálidos del interior. Las residencias se construyen con proporciones generosas utilizando materiales de construcción de alta calidad y se completan al más alto nivel. Tienen dispositivos y tecnologías de primera clase. Tienen áreas de estar cómodas y abiertas que se extienden a grandes balcones con barandas de vidrio que ofrecen una hermosa vista. Las elegantes habitaciones ofrecen un oasis tranquilo que está cuidadosamente decorado con un enfoque cálido y acogedor. Las cocinas son amplias y luminosas y ofrecen una zona de trabajo bien equipada.