  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona

Obra nueva en venta en Koinoteta Agiou Tychona

;
apartamentos
3
casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Mostrar todo Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Agios Tychonas, Chipre
de
$1,21M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 223–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un barrio privilegiado y tranquilo de la zona turística, a aproximadamente medio kilómetro de la costa. El edificio alcanza hasta 8 plantas en altura. Los edificios están situados alrededor del jardín ajardinado, situado en el centro …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
223.2 – 232.0
2,66M – 2,96M
Apartamentos 4 habitaciones
255.0
2,95M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Mostrar todo Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Agios Tychonas, Chipre
de
$768,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 143 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌳 Evergreen 2 — Apartamentos modernos con vistas panorámicas en Agios Tychonas, Limassol 1–3 dormitorios | Superficie: 68–130 m² | Amplias terrazas | Clase energética A | Sistema VRF | Suelo radiante 🏡 Evergreen 2 es un proyecto moderno con arquitectura energéticamente eficiente en la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
143.0
770,947 – 1,15M
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Mostrar todo Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
de
$7,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Una exclusiva villa en Agios TychonosUbicado en la prestigiosa zona de Agios Tychonos cerca del famoso Four Seasons Hotel, este excepcional desarrollo ofrece una colección de 11 villas de lujo, cada una diseñada para proporcionar comodidad incomparable, privacidad y impresionantes vistas al …
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
TekceTekce
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Agios Tychonas, Chipre
de
$466,903
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Cypress Grove es un exclusivo proyecto residencial situado en una de las zonas más deseadas de Limassol: Agios Tychonas. Rodeado de tranquilidad, el desarrollo ofrece un diseño arquitectónico moderno, una piscina común y jardines ajardinados. A solo 2 minutos en coche del prestigioso Four Se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
313,233
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
716,622
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir