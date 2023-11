Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €129,072

65–112 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Casa Hills ist ein neuer Wohnkomplex in einer malerischen Gegend - Kargicak an einem sehr malerischen Ort, aber gleichzeitig nicht weit von der entwickelten Infrastruktur entfernt. Kargyjak ist ein beliebter Ferienort und liegt 17 km entfernt. von Alanya. Dieser Ort ist bei Ausländern beliebt, um Immobilien und Freizeit zu kaufen. Aufgrund der Nähe zu Alanya in Kargicak gibt es die gesamte lebenslange Infrastruktur: Geschäfte und Apotheken, Restaurants und Cafés, Schönheitssalons und Krankenhäuser, Museen und Sehenswürdigkeiten. Alle Apartments sind sauber vermietet: Die Apartments verfügen über Eingangstüren aus Stahl, PVC-Fenster mit doppelt verglasten Böden, Fliesen –, Wände - wasserdichte Farbe, eine Küche mit vollem Möbeln, Granitoberflächen und ein Satz Haushaltsgeräte ( Backofen, Herd, Haube, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank ), Badezimmer mit einer ganzen Reihe von Zubehör und Zubehör, Fußbodenheizung, Klimaanlage, Haupt- und Zusatzbeleuchtung, Balkone und Terrassen, WLAN-Internetzugang, Sat-TV. Alle Apartments bieten Meerblick. Komplexe Infrastruktur: Garten, Fitnessraum, Kinderbecken, Außenpool, Wasserpark, Dampfbad, Kamelie, Spielplatz, Billard, Sauna, TV-Raum, Türkisches Bad, Massageraum, Salzraum, Cafeteria, Lobby, Aufzug, Generator, Gegensprechanlage, Portier- und Videoüberwachungssystem, zentrales Satellitensystem, Transfer in die Stadt und zum Strand. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!