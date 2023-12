Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey

Avsallar, Türkei

von €107,000

32–93 m² 3

Kapitulation vor: 2023

NUMMER 5 RESIDENCE MMT TUNC ist ein Wohnkomplex im Zentrum von Avsallar am Mittelmeer! Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 851 qm. Das Projekt bietet seinen Mietern die Möglichkeit, inmitten eines wunderschönen Panoramablicks auf die Landschaft zu leben. Von den Merkmalen ist die unmittelbare Nähe zum Meer hervorzuheben, sodass Sie von überall in der Region in wenigen Minuten am Mittelmeer sein können. Der Komplex ist auch nur wenige Gehminuten von verschiedenen Geschäften entfernt, darunter Migros, Carrefour, A101 und Bim, was den Bewohnern das Einkaufen erleichtert. Nicht weit vom Projekt entfernt ist alles für ein angenehmes Leben. Merkmale des Objekts: - Blick auf die Berge - Blick auf die Festung - Meerblick - Kinderspielplatz - Whirlpool - Videoüberwachung rund um die Uhr - Überdachter Parkplatz - Innenpool - Küche im amerikanischen Stil - Offener Parkplatz - Außenpool - Sicherheit rund um die Uhr - Grillplatz - Sauna -Türkisches Bad - Fitness Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in der Türkei! Wir werden die perfekte Eigenschaft für Sie auswählen!