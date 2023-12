One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey

Incekum, Türkei

von €99,500

Kapitulation vor: 2024

Das Unternehmen Stay Property bietet neue Apartments in der Gegend von Avsallar - Alania an. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Apartments beträgt 58 bis 117 Quadratmeter. Das neue Anwesen in Avsallar hat ein hohes Mietpotential, die Gegend gilt als eine der besten für einen Urlaub auf See, während sie von der wunderschönen Natur der Türkei umgeben ist. Das Ausallar ist voller Grün, Ruhe und Gemütlichkeit. Es gibt eine grundlegende Infrastruktur, einschließlich Schulen, einer Klinik. Mittwochs gibt es einen großen Bauernbasar, Geldwechsel, Geldautomaten, Apotheken, zahlreiche Restaurants, Cafés. Die Hauptstraße in den Baumkronen zeichnet sich durch eine besondere touristische Atmosphäre aus. In den letzten Jahren wurde in der gesamten Region aktiv gebaut, einschließlich der Entwicklung freier Gebiete weiter vom Meer entfernt. Immobilien in Avsallar sind sowohl zur Miete als auch für einen dauerhaften Wohnsitz gefragt. Gleichzeitig gibt es in Avsallar die notwendige Infrastruktur für den Alltag.