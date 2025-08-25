Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin

  1. Realting.com
Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin

Erdemli, Türkei
von
$110,659
;
22
ID: 27816
ID: 27816
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Bezugsfertige Wohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin

Mersin ist eine der Hafenstädte, die mit ihren erschwinglichen Immobilieninvestitionen Aufmerksamkeit erregt. Die Stadt, die sich durch ihr einzigartiges Meer und ihre Strände auszeichnet, ist mit ihrem einfachen Verkehrsnetz und ihrer Stadtplanung eine der beliebtesten Küstenstädte. Mit seiner jungen Bevölkerung und den Investitionsmöglichkeiten hat sich Mersin in den letzten Jahren zu einem der angesagtesten Reiseziele des Landes entwickelt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Mersin befinden sich in Gehweite zum Meer. Die bezugsfertigen Wohnungen sind außerdem 300 m von Restaurants in der Umgebung, 15 km vom Einkaufszentrum Novacity, 15 km vom staatlichen Krankenhaus Erdemli, 24 km vom Yachthafen Mersin, 30 km vom Einkaufszentrum Forum Mersin und 88 km vom internationalen Flughafen Çukurova entfernt.

Das Projekt befindet sich auf einem 3.064 m² großen Grundstück und besteht aus einem einzigen 10-stöckigen Block. Das Projekt, das sich durch seine stilvolle Architektur auszeichnet, verfügt über Einrichtungen vor Ort wie einen Außenpool, einen Außenparkplatz, eine Laube, einen Generator und eine Sicherheitskamera.

Es gibt 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen im Projekt, das insgesamt aus 98 Einheiten und 9 Wohnungen auf jeder Etage besteht.

Die stilvollen Wohnungen werden mit abgehängter Decke, erstklassigen Küchenschränken, Garderobe, Badezimmerschränken, Küchenarbeitsplatten, Stahltür, PVC-Fenstern, importierter Silikonfarbe, erstklassigen Badezimmerarmaturen, Duschkabine und Balkongeländern ausgestattet.


COV-00186

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

