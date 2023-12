Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €157,085

Der Wohnkomplex wird nach dem staatlichen Projekt gebaut und von der Gemeinde des Bezirks ( Başakşehir Belediyesi ) finanziert, was Vertrauen in den erfolgreichen Abschluss des Baus gibt. Die Residenz verfügt über: Fitnessstudio Spa-Zentrum mit Dampfbad, Hamam und Sauna Innenparkplatz Sicherheit rund um die Uhr mit Videoüberwachung große Grünflächen und Loungebereiche im Freien Kinderspielplätze Schwimmbad Vorteile Gute Renditen aufgrund der hohen Mietnachfrage von Medizintouristen. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Basaksehir ist eine Grünfläche mit geschützten Wäldern, botanischen Gärten und Landschaftsparks. Darüber hinaus befindet sich in dieser Gegend der größte Stausee der Türkei, Sazlıdere - ein Ort der Ruhe für die Menschen vor Ort. Bei all der natürlichen Fülle in der Region wird auch die Infrastruktur entwickelt: Es gibt drei Universitätskliniken, ein internationales TED-College und ein Olympiastadion. Die Gegend gilt als drittes Zentrum Istanbuls. Einheimische nennen sie oft die Stadt der Gesundheit. 9 Autominuten zum Botanischen Garten 12 Minuten Fahrt zum E-5 Highway und 5 Minuten zum TEM Highway 12 Minuten Fahrt zur Reserve 15 Minuten zu Fuß zur nächsten U-Bahnstation 20 Minuten Fahrt zum Stausee 23 Minuten Fahrt zum neuen Flughafen 32 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt