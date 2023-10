SUN MARIA HOLIDAY

Yalinayak, Türkei

von €174,800

66–125 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Der Hafen von Lara ist ein Komplex, der nach europäischen Standards gebaut wird und sich in einem der attraktivsten Teile des Bezirks Antalya – Altyntash befindet. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich mehrere Schulen, ein College, ein Tennisplatz, ein Markt, der zentrale Platz des Bezirks, Apotheken und eine Klinik. Zum Meer - 4 km Die gesamte Infrastruktur des Projekts « Lara Port » wurde entworfen und projiziert, um ein angemessenes Qualitätsniveau und die angenehmste Atmosphäre für Ihren komfortablen Zeitvertreib mit Ihren Lieben zu schaffen. Der Flugkorridor führt nicht über das Gebiet von Altyntash, es gibt keinen Lärm vom Flugzeug, sondern nur einen schönen Blick auf das Start- oder Landeflugzeug! Innerer Raum: - Ausgestattetes Badezimmer mit Schränken - Haushaltsgeräte in der Küche - Backofen, Herd und Haube. - Klimaanlage in jedem Zimmer - Sanitär in Badezimmern und Küche - Doppelglasierte Aluminiumfenster - Aluminiumgeländer des Balkons + Glas - Stahlfronttüren - Gegensprechanlage mit Camcorder - Generator - Warmwasserbereiter - abgehängte Decke - Küchenheadset Alle Apartments haben ein modernes Design. Wandbeschichtung - waschbare Farbe. Bodenabdeckung im Küchenbereich und im Wohnzimmer - Keramikfliesen. Bodenabdeckung in Schlafzimmern - Laminat Auf dem Gebiet des Komplexes: - Außenpool - Kinderbecken im Freien - Kinderspielplatz - Innenpool - Poolbar - Sauna - Hamam - Whirlpool - Fitnessraum - Parken - überdachter Parkplatz - Concierge - Videoüberwachung rund um die Uhr Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien heute!