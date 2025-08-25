  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Mezitli, Türkei
von
$56,481
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 27519
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Mezitli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Video der Apartments und der Baufortschritt werden auf Anfrage gesendet!

Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!

Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.

Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum Verkauf, mit einer Fläche von 53 m2 bis 92 m2.

Alle Infrastruktur der Stadt ist in der Nähe - Geschäfte, Restaurants, Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

Die Wohnungen sind mit Hängedecken, Küchenschränke, Ankleideräume ausgestattet. Die Badezimmer sind mit erstklassigem Sanitär, hochwertigen Duschkabinen und Badezimmerschränken ausgestattet.

Anzahlung 50%
No% Raten für 24 Monate!

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

  • Einzimmerwohnungen (1+1) - 53 m2
  • Zweizimmerwohnungen (2+1) - 92 m2

Infrastruktur:

  • Großes Schwimmbad
  • Kinderspielplatz
  • Gazebos
  • BBQ Bereich
  • Geschlossene Tiefgarage

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Mezitli, Türkei

