Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.

Video der Apartments und der Baufortschritt werden auf Anfrage gesendet!

Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!

Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.

Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum Verkauf, mit einer Fläche von 53 m2 bis 92 m2.

Alle Infrastruktur der Stadt ist in der Nähe - Geschäfte, Restaurants, Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

Die Wohnungen sind mit Hängedecken, Küchenschränke, Ankleideräume ausgestattet. Die Badezimmer sind mit erstklassigem Sanitär, hochwertigen Duschkabinen und Badezimmerschränken ausgestattet.

Anzahlung 50%

No% Raten für 24 Monate!

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

Einzimmerwohnungen (1+1) - 53 m2

Zweizimmerwohnungen (2+1) - 92 m2

Infrastruktur:

Großes Schwimmbad

Kinderspielplatz

Gazebos

BBQ Bereich

Geschlossene Tiefgarage

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.