Wohnung in einem Neubau Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin

Wohnungen in einem Projekt mit eigenem Pier in vorteilhafter Lage in Erdemli Mersin

Mersin ist eine Großstadt an der Mittelmeerküste. Sie hat sich in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Industrie entwickelt. Mersin hat eine der längsten Küstenlinien und Häfen mit dem größten Geschäftsvolumen in Europa. Mit seinem sauberen und mäßig salzigen Meer, den langen Küstenwanderwegen, den einzigartigen Buchten, dem Ackerland, den Unterhaltungsmöglichkeiten, den Einkaufszentren und den Restaurants aus verschiedenen Küchen der Welt bietet Mersin die Möglichkeit, eine angenehme Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen.

Mersin hat seine Investoren gewonnen, indem es den ersten Platz bei der Wertsteigerung in Europa belegt. Mit der Eröffnung des Flughafens Çukurova, des zweitgrößten Flughafens der Türkei, wird Mersin auch in den kommenden Jahren Investoren anziehen und neue Arbeitsplätze schaffen, ohne an Dynamik zu verlieren. Der Flughafen wird über Direktflüge nach Europa und Russland verfügen.

Darüber hinaus machen die für den Fremdenverkehr zugelassenen Grundstücke und die 6 organisierten Industriezonen die Investitionen und das Leben in Mersin noch attraktiver. Ayaş ist eine der Regionen in Mersin, die mit der blauen Flagge ausgezeichnet wurde und liegt in der Nähe von Kızkalesi (der Meeresburg).

Die Wohnungen zum Verkauf in Mersin sind 10 m vom Strand, 36 m von der Hauptstraße, 360 m vom Supermarkt, 400 m von Restaurants und Unterhaltungszentren am Meer, 1.5 km von den Campingplätzen am Meer und dem Wanderweg, 7 km von Kızkalesi (der Meeresburg), 15 km vom Zentrum von Erdemli, 30 km von der Autobahnverbindung, 46,4 km vom Yachthafen von Mersin, 48,5 km vom Einkaufszentrum Forum Mersin, 53 km vom Bahnhof von Mersin, 80 km vom Kernkraftwerk Akkuyu und 119 km vom Flughafen Adana entfernt.

Das 5-stöckige Projekt befindet sich im Bau. Es hat eine Fläche von 1.534 m². Es bietet 1+1 und 2+1 Wohnungen an. Das Projekt verfügt über soziale Einrichtungen, die Ihren Lebensstandard erhöhen werden, wie z. B. ein gemeinschaftlich genutztes Freibad, eine gemeinschaftlich genutzte Terrasse, einen Gartensitzplatz, einen eigenen Strand, einen Kinderspielplatz und einen Generator. Die Wohnungen haben Meerblick.

ICX-00016