Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin

Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin

Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittelmeers, hat sich in den letzten Jahren dank großer Investitionen zu einer der führenden Küstenstädte der Türkei entwickelt. Der Stadtteil Tece, Teil von Mezitli, ist ein pulsierendes Zentrum, das sowohl bei lokalen als auch bei internationalen Investoren großes Interesse weckt. Mit seinem Klima, dem Meer, seiner historischen Struktur, seiner natürlichen Schönheit und den erschwinglichen Immobilienpreisen ist Mersin eines der attraktivsten Reiseziele der Türkei.

Die Wohnungen zum Verkauf in Mersin liegen nur wenige Gehminuten vom Meer, Märkten und allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens entfernt. Die Lage der Wohnungen ist äußerst vorteilhaft: 200 m zum Strand, 1 km zur Autobahnanbindung Çeşmeli, 8 km zum Soli Center Mall, 14 km zum Sayapark Mall, 15 km zum Yachthafen von Mersin, 17 km zum Forum Mall und 89 km zum internationalen Flughafen Çukurova.

Die bezugsfertigen Wohnungen in Tece befinden sich in einer Wohnanlage, die aus 2 Blöcken besteht. Das Projekt umfasst eine Reihe von sozialen Einrichtungen wie einen Außenparkplatz, einen Aufzug, ein Schwimmbad, einen Kinderspielplatz und Pergolen.

Die 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine offene Küche, ein Badezimmer, ein Ankleidezimmer und einen Balkon. Sie sind mit hochwertigen Materialien gebaut und mit einer erstklassigen Ausstattung versehen. Zur Innenausstattung gehören abgehängte Decken, Küchenschränke, Garderobenschränke, Badezimmerschränke, Küchenarbeitsplatten, eine Eingangstür aus Stahl, erstklassige Badezimmerarmaturen, hochwertige Duschkabinen und 10 mm Parkettböden mit breiten Fugen.

COV-00243