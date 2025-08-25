Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!

Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.

Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum Verkauf, mit einer Fläche von 53 m2 bis 92 m2.

Die gesamte Stadtinfrastruktur befindet sich in der Nähe - Geschäfte, Restaurants, Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

Die Wohnungen sind mit Hängedecken, Küchenschränke, Ankleideräume ausgestattet. Die Badezimmer sind mit erstklassigem Sanitär, hochwertigen Duschkabinen und Badezimmerschränken ausgestattet.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

Einzimmerwohnungen (1+1) - 53 m2

Zweizimmerwohnungen (2+1) - 92 m2

Infrastruktur:

Großes Schwimmbad

Kinderspielplatz

Gazebos

BBQ Bereich

Geschlossene Tiefgarage

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.