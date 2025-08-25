Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

  1. Realting.com
  Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Erdemli, Türkei
von
$56,875
11
ID: 27995
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!

Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.

Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum Verkauf, mit einer Fläche von 53 m2 bis 92 m2.

Die gesamte Stadtinfrastruktur befindet sich in der Nähe - Geschäfte, Restaurants, Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

Die Wohnungen sind mit Hängedecken, Küchenschränke, Ankleideräume ausgestattet. Die Badezimmer sind mit erstklassigem Sanitär, hochwertigen Duschkabinen und Badezimmerschränken ausgestattet.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

  • Einzimmerwohnungen (1+1) - 53 m2
  • Zweizimmerwohnungen (2+1) - 92 m2

Infrastruktur:

  • Großes Schwimmbad
  • Kinderspielplatz
  • Gazebos
  • BBQ Bereich
  • Geschlossene Tiefgarage

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Wohnkomplex Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Türkei
von
$56,875
