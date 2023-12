Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey

Avanos, Türkei

von €190,370

Kapitulation vor: 2024

Neue Wohnungen in Kargyjak - Alania. Der Wohnkomplex bietet folgende Grundrisse: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Apartments beträgt 56 bis 132,2 Quadratmeter. Wenn es um ein neues Anwesen in Kargyjak geht, lohnt es sich sofort zu sagen, es wird Liebhaber von Frieden und Ruhe anziehen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Kargyjak eine der grünsten und malerischsten Gegenden ist, 13 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Kargyjak erstreckt sich über 4 km entlang des Meeres und 4 km in Richtung Berge. Es gibt wunderschöne Panoramen auf den Bergen der Nadelwälder, Alanya und dem Meer. Infrastruktur des Bezirks: zwei Supermärkte des Migros-Netzes, auch A 101, andere Geschäfte, Tankstellen, Apotheke, Geldautomaten, Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, ein Park mit Grillplätzen am Wasser, Camping und Perle Restaurant usw, Restaurants mit verschiedenen Küchen an der Küste und in der gesamten Region, Pizza, türkisches Fast Food mit Lieferung. Freitags gibt es im benachbarten Mahmutlar einen Bauernbasar und dienstags 1 km vom Basar — entfernt. Entlang der Uferpromenade gibt es Transportmittel, Taxis und Mietwagen. Das Meer in Kargyjak ist sauber, Strände mit Sand und Kieselsteinen. Viele Strände aus Wohnkomplexen und Hotels, aber alle sind zur Erholung auf See geöffnet.