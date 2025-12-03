  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Yenişehir, Türkei

Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Türkei
von
$95,550
Das Projekt verfügt über ein Wohngebäude von 12 Etagen. Im Gebäude befinden sich zwei Zimmer. Das Projekt ist ein kleiner Wohnkomplex mit Pergolas und verschiedenen Erholungsgebieten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Yenisehir, gegenüber dem Einkaufszentrum SAYAPARK und der University Stree…
Yenişehir, Türkei
von
$50,642
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Fläche 60–80 m²
2 Immobilienobjekte 2
LCD: GALA. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Yenishehir. Stadtzentrum. In Komplex 1 Block, vergast, Zentralheizung, Brandschutz. Baubeginn: November 2021. Bauende: November 2022. Die Kosten hängen von der ausgewählten Etage ab. Es gibt Wohnungen auf allen Etagen. Kosten: 1 + 1 60 sq. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
75,000
Wohnung 2 zimmer
80.0
90,000
