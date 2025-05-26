  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Erdemli, Türkei
ID: 27360
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.

  • ► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR
  • ► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.

Unser Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der attraktivsten Teile unserer Region - im Gebiet von Tomuk.

Der Wohnkomplex besteht aus einem 15-stöckigen Block.

Alle Wohnungen werden mit einem schlüsselfertigen Finishing, Einbauküchenset, Einbaumöbel im Badezimmer, voll ausgestattete Toiletten, Innentüren, etc. geliefert.

Alle notwendigen Einrichtungen wie eine Klinik, Bank, Schule, Bushaltestelle, etc. sind zu Fuß erreichbar.

Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

  • Appartements mit 1 Schlafzimmer (1+1) - 65 m2
  • Zwei-Zimmer-Wohnungen (2+1) Bereich - 120 m2

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Wasserrutschen
  • Sauna
  • Türkisch
  • Gymnasium
  • Gazebos
  • Kinderspielplatz
  • Basketballplatz
  • Parkplatz
  • Elektrischer Generator
  • 24/7 Sicherheit
  • Landschaftsgebiet des Komplexes

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei

