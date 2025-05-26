Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.
Unser Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der attraktivsten Teile unserer Region - im Gebiet von Tomuk.
Der Wohnkomplex besteht aus einem 15-stöckigen Block.
Alle Wohnungen werden mit einem schlüsselfertigen Finishing, Einbauküchenset, Einbaumöbel im Badezimmer, voll ausgestattete Toiletten, Innentüren, etc. geliefert.
Alle notwendigen Einrichtungen wie eine Klinik, Bank, Schule, Bushaltestelle, etc. sind zu Fuß erreichbar.
Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.
Wohnungsbau:
Infrastruktur:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.