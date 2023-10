Marmararegion, Türkei

von €2,33M

Wohnkomplex in einer ruhigen Gegend, umgeben von viel Grün. Das Projekt umfasst 4 Gebäude, Landschaftsgebiet mit Erholungsgebieten und kleinen Seen, Abstellraum. Jedes Apartment verfügt über eine Eingangshalle, ein Wohnzimmer mit Essbereich, eine Küche, 3-4 Schlafzimmer, 2-3 Badezimmer, einen Balkon oder eine Terrasse. Einige Apartments verfügen über einen Waschraum, einen begehbaren Kleiderschrank und einen Abstellraum. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Der Komplex verfügt auch über einen Kinosaal, einen Loungebereich, einen Basketballplatz, ein Sicherheitssystem und Überwachungskameras. Lage und nahe gelegene Infrastruktur In der Nähe des Komplexes befinden sich Bushaltestellen, Einkaufszentren, Schulen und Golfclubs.