Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.

► Einzimmerwohnungen (1 + 1) aus der 2. Etage ab 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR

► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.

Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der attraktivsten Teile unserer Region - im Tomuk Bereich.

Der Wohnkomplex besteht aus einem 15-stöckigen Block.

Alle Wohnungen werden mit einem schlüsselfertigen Finishing, Einbauküchenset, Einbaumöbel im Badezimmer, voll ausgestattete Toiletten, Innentüren, etc. geliefert.

Alle notwendigen Einrichtungen wie eine Klinik, Bank, Schule, Bushaltestelle, etc. sind zu Fuß erreichbar.

Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.

Wohnungsbau:

Appartements mit 1 Schlafzimmer (1+1) - 65 m2

Zwei-Zimmer-Wohnungen (2+1) Bereich - 120 m2

Infrastruktur:

Freibad

Wasserrutschen

Sauna

Türkisch

Gymnasium

Gazebos

Kinderspielplatz

Basketballplatz

Parkplatz

Elektrischer Generator

24/7 Sicherheit

Landschaftsgebiet des Komplexes

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.