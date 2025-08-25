Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.
Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der attraktivsten Teile unserer Region - im Tomuk Bereich.
Der Wohnkomplex besteht aus einem 15-stöckigen Block.
Alle Wohnungen werden mit einem schlüsselfertigen Finishing, Einbauküchenset, Einbaumöbel im Badezimmer, voll ausgestattete Toiletten, Innentüren, etc. geliefert.
Alle notwendigen Einrichtungen wie eine Klinik, Bank, Schule, Bushaltestelle, etc. sind zu Fuß erreichbar.
Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.
Wohnungsbau:
Infrastruktur:
