Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey

Seki, Türkei

von €91,000

Kapitulation vor: 2023

Das neue Investitionsprojekt befindet sich in einem umweltfreundlichen und sich schnell entwickelnden Gebiet von Demirtash. Das Projekt wurde so ins Leben gerufen, dass sich die Bewohner wohl und wohl fühlen. In diesem Wohnprojekt, das aus 60 Apartments besteht, wird ein schöner Blick auf das Meer und die Berge eröffnet. Apartments mit Layout 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 werden in einem sauberen Finish mit modernem und stilvollem Design gemietet. Alle Apartments sind hell, geräumig und komfortabel. Der Komplex verfügt über die erforderliche Infrastruktur: einen Außenpool mit Whirlpool, Innenpool mit Whirlpool, Garten mit Landschaftsgestaltung, Grillplatz mit Pavillon, Kinderspielplatz, SPA-Zone, Massageräume, Fitnessraum, Ruheraum. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2023 geplant.