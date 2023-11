Ciplakli, Türkei

von €180,256

52–155 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Immobilien in der Türkei zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. -Wir werden Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche auswählen! RIVER PANORAMA – Projekt der IKY GROUP ALANYA in einem prestigeträchtigen Gebiet der Stadt. Das Gebiet mit geringer europäischer Entwicklung befindet sich am nächsten zum Zentrum. Eine Besonderheit von RIVER PANORAMA ist die wunderschöne Natur - der Obachai River, majestätische Berge, State Park. Komplexe Infrastruktur: - Schwimmbad; - Sauna; - Hamam; - Fitnessstudio; - Römisches Dampfbad; - Salzraum; - Massageraum; - ein Whirlpool; - Tischtennis; - Minigolf; - Tennisplatz; - Basketballplatz; - Kinderspielzimmer; - Spielplatz; - Grillplatz. - Parken. STANDORT: Beide –, ein prestigeträchtiges Gebiet von Alanya, zeichnen sich durch niedrige Gebäude aus. Gute Sandstrände, eine malerische Promenade entlang des Meeres, die notwendige städtische Infrastruktur, Hypermarkt « U-Bahn », Einkaufszentrum « Alanium », viele Restaurants, kleine Geschäfte, Parks und Spielplätze, Tennisplätze und Fußballfelder. Darüber hinaus zieht die Stadtverwaltung in naher Zukunft in das neue Rathaus des Stadtteils Oba. Das Gebiet ist sehr attraktiv für Investitionen. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne ! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!