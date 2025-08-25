Wohnung in einem Neubau Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli

Wohnung in Gehweite zum Strand in Çeşmeli

Mersin ist eine der bedeutendsten Städte für Immobilieninvestitionen. Sie bietet attraktive Möglichkeiten zum Wohnen und Urlauben an der Mittelmeerküste an. Das milde Klima der Stadt, die langen Strände und das tiefblaue Meer erhöhen die Lebensqualität, während das gut ausgebaute Verkehrsnetz den Alltag erleichtert.

Die Wohnung zum Verkauf in Mersin besticht durch ihre Lage in Gehweite zum Meer. Sie liegt 300 Meter von lokalen Restaurants, 15 km vom Einkaufszentrum Novacity, 15 km vom Erdemli-Staatskrankenhaus, 24 km vom Yachthafen Mersin, 30 km vom Einkaufszentrum Forum Mersin und 88 km vom internationalen Flughafen Çukurova entfernt.

Der auf einem 4.877 m² großen Grundstück erbaute Komplex Sun Maria 1 bietet eine moderne und stilvolle Architektur an. Der Komplex verfügt über viele soziale Einrichtungen, darunter ein Schwimmbad im Freien, einen offenen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Pavillon, einen Generator und Überwachungskameras.

Diese Wohnung mit 2 Schlafzimmern verbindet Komfort und Ästhetik. Sie verfügt über sorgfältig ausgewählte Details wie eine abgehängte Decke, erstklassige Küchenschränke, einen Kleiderschrank, Badezimmerschränke, hochwertige Küchenarbeitsplatten, eine Eingangstür aus Stahl, PVC-Fenster, importierte Farbe auf Silikonbasis, hochwertige Badezimmerarmaturen, eine Duschkabine und Balkongeländer.

COV-00234