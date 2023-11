Alanya, Türkei

von €175,000

Ein Luxusprojekt mit einer Gesamtfläche von 1.400 m2 befindet sich 2 km vom Zentrum von Alanya entfernt in einem elitären, umweltfreundlichen und entwickelten Gebiet von Oba. Das Projekt ist von grünen Gärten umgeben, nur wenige Gehminuten vom Krankenhaus und den großen Einkaufszentren entfernt. Der Komplex besteht aus einem Wohnblock, 20 Wohnungen mit verschiedenen Layouts und einem Meter. Komfortable und geräumige Apartments mit elegantem Design und hochwertigen Materialien. Alle zweistöckigen Wohnungen 1 + 1, 2 + 1 und 4 + 1 haben eine Fußbodenheizung. Es gibt WIFI Internet und Sat-TV sowohl in den öffentlichen Bereichen als auch in allen Apartments. Es werden Aluminiumrahmen, Schiebetüren, Fenster mit Wärmedämmung, Keramikböden und dekorative LED-Beleuchtungssysteme verwendet. Beide — die bequemste Gegend von Alanya für öffentliche Verkehrsmittel. Beide — sind ein äußerst modernes Wohngebiet im Osten von Alanya, in dem touristisches und lokales Leben verschmelzen. Aufgrund der Intensität des Touristenlebens in den Sommermonaten werden etwas mehr Menschen hierher. Es liegt in der Nähe des Meeres und anderer Hauptgebiete von Alanya.