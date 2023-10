SAN MARIA SEASON

Avsallar, Türkei

von €170,000

61–122 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Lotus Premium ist ein moderner Wohnkomplex in der Region Avsallar in Alanya. Avsallar – ist eine der schönsten Gegenden von Alanya. Es liegt am Ufer des Mittelmeers. Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt 24 Kilometer und 110 Kilometer zum weltberühmten Antalya. Das Gebiet ist von Bergen umgeben, es bildet ein besonderes warmes Klima ohne kühlen und starken Wind. Avsallar — sanfte Sandstrände, ausgezeichnet für kleine Kinder. Eine ruhige Gegend mit entwickelter Infrastruktur, sanftem Zugang zum Meer und Kinderparks. Infrastruktur: - Außenpool; - Offener Parkplatz; - Fitness; - Sauna; - Kinderpark; - Transfer zum Meer. Ort: - 25 km vom Zentrum von Alanya entfernt; - 100 km zum Flughafen Antalya; - 900 Meter zum Meer. Zu Fuß erreichen Sie eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte, Restaurants, Apotheken und den Straßenmarkt. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!