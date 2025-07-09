Villa ECO Hotels

Villen zum Verkauf in Grigoleti in den komplexen ECO Hotels. Das Projekt des Resorts Armoniya zeichnet sich durch ein einzigartiges Design von Villen und luxuriösen Zimmern an der Schwarzmeerküste aus.

Jede der 34 Villen hat einen eigenen Cadastralcode, da alle Villen getrennt und privat sind.

Die erste Zahlung beträgt 30%, der Restbetrag kann in zinsfreien Raten für bis zu 36 Monate ausgegeben werden.

Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2027 vorgesehen.

In der aktuellen Etappe befindet sich der Bau der vierten und letzten Etage des Hotels mit 78 Zimmern sowie vier Villen.

Geräumige und gemütliche Villen mit durchdachten Layouts sind ideal sowohl für komfortables Wohnen als auch für profitable Investitionen.

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